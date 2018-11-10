Суд ограничил Nord Stream и Nord Stream 2 в расчетах с «Газпромом»

Nord Stream AG – это международный консорциум пяти энергетических компаний, созданный в 2005 г. для строительства газопровода «Северный поток» А.Махонин / Ведомости

Швейцарский суд вынес решение о запрете Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG осуществлять любые выплаты «Газпрому», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российскую компанию. Вердикт был принят по требованию украинского «Нафтогаза» в качестве обеспечительной меры. После запрета все платежи этих компаний, предназначенные «Газпрому», перенаправляются швейцарским приставам.

Nord Stream AG – это международный консорциум пяти энергетических компаний, созданный в 2005 г. для строительства газопровода «Северный поток». Контрольный пакет акций (51%) принадлежит «Газпрому», у Wintershall и PEG Infrastruktur – по 15,5%, у N.V. Nederlandse Gasunie и ENGIE – по 9%. Общая сумма инвестиций в «Северный поток» составила 7,4 млрд евро.

Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для строительства газопровода «Северный поток – 2». Штаб-квартира компании находится в Швейцарии. «Газпром» является учредителем Nord Stream 2 и ее единственным акционером. В финансировании проекта участвуют ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.

Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольме по контрактам о транзите и поставках газа на Украину длилось с 2014 г. В феврале 2018 г. Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской стороне около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» обжаловал это решение. Одновременно он инициировал досрочное расторжение соглашений с «Нафтогазом».

По инициативе «Нафтогаза» 29 мая начался процесс принудительного взыскания $2,6 млрд c «Газпрома» через арест активов российской компании в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

В июне шведский апелляционный суд округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. Это лишило «Нафтогаз» оснований для ареста активов российской компании за рубежом, указывал «Газпром». Однако в сентябре главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что Апелляционный суд в Швеции отменил временную приостановку решения арбитража и Украина продолжает принудительно взыскивать с «Газпрома» $2,6 млрд.