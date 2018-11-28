Разработчик CorelDraw может купить IT-компанию с российскими корнями Parallels

По данным источников TechCrunch, сделка будет закрыта в следующем году

Сумма сделки не называется Parallels

Канадская компания Corel покупает разработчика софта для виртуализации с российскими корнями Parallels, пишет со ссылкой на собственные источники TechCrunch. По данным издания, некоторым сотрудникам уже объявили о сделке.

Официально поглощение планируется объявить всей компании во вторник, 27 ноября, а закрыта сделка будет в следующем году, пишет TechCrunch. Сумма сделки не называется. Издание предполагает, что Parallels станет независимым подразделением в Corel.

Parallels в 2001 г. основали выпускники МФТИ Сергей Белоусов и Илья Зубарев. Сначала компания называлась SWsoft. Головной офис компании находится в Сиэтле в США.

Сейчас у Parallels несколько направлений бизнеса. Основное – это продукты Parallels Desktop, которые позволяет запускать на устройствах Apple продукты для Windows. Она разрабатывает облачный софт для хостинг-провайдеров и телекомоператоров: управление облачными сервисами, управление веб-серверами для хостинга, виртуализация серверов. Эти три продукта компания назвала Odin Service Automation, Plesk и Virtuozzo соответственно. И при этом, несколько лет продавал свои активы. Odin в декабре 2015 г. купил тогда еще американский IT-дистрибутору Ingram Micro (его позднее купит китайская HNA Group). А в мае 2017 г. Parallels продал 51% разработчика Plesk (софт для управления веб-серверами хостинга) фонду прямых инвестиций Oakley Сapital за $27,4 млн. Свои доли продавали фонды, ранее инвестировавшие в компанию, Белоусов и Зубарев оставались миноритарными акционерами Plesk.

Причину продажи TechCrunch не называет, но указывает, что Corel постепенно консолидирует различные софтверные бизнесы, включая недавнюю покупку немецкой компании Gravit Designer, которая разрабатывает веб-приложение для графического дизайна. В число других активов канадской компании входит графический редактор CorelDraw, текстовый редактор WordPerfect и др.

У Parallels нет каких-либо новостей для анонса, сообщил «Ведомостям» вице-президент по коммуникациям Джон Упендаль. Компания не комментирует слухи или спекуляции, добавил он. «Ведомости» направили запрос в Corel.