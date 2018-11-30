«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев

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Евгений Разумный / Ведомости

Чистая прибыль «Газпрома» за 9 месяцев текущего года выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. до 1 трлн руб., сообщила компания в отчете по МСФО.

Это ориентир для выплаты дивидендов – по итогам этого года они также могут вырасти. Все госкомпании должны платить 50% прибыли акционеров от МСФО или РСБУ (смотря что больше), требует правительство, но «Газпрому» делали исключения. По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).

Из-за большой инвестиционной программы дивиденды за 2018–2019 гг. останутся на том же уровне (190 млрд руб.), предупреждал в ноябре 2017 г. предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Но в среду, 28 ноября, зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов сообщил, что менеджмент предлагает разморозить дивиденды и поднять их уже по итогам 2018 г., сообщал «Интерфакс». На вопрос, может ли это быть уже двузначная сумма выплат на акцию (по итогам 2017 г. – 8,04 руб.), Круглов ответил утвердительно.