Франция продлила сроки гарантии по кредиту для «Ямал СПГ» на 350 млн евро

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Французской Total сейчас принадлежит 20% в «Ямал СПГ» Евгений Разумный / Ведомости

Правительство Франции продлило сроки гарантий по кредитам, выданным проекту «Ямал СПГ», сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. «Это самый яркий проект франко-российского сотрудничества. Я принял решение, что механизм государственных гарантий будет применен в большей степени для того, чтобы снизить риски, связанные с этим проектом, чтобы показать, как высоко ценим мы этот проект. И мы бы хотели, чтобы французская сторона участвовала в проекте «Арктик СПГ – 2», – сказал он.

Министр экономического развития России Максим Орешкин пояснил, что изменение механизма госгарантий должно позволить реинвестировать прибыль «Ямал СПГ» в следующий проект «Новатэка». «Это, конечно, поможет серьезно двигаться вперед по второму проекту «Арктик СПГ – 2», который «Новатэк» и Total сейчас будут развивать вместе», – сказал Орешкин. «Для нас очень важно, чтобы наибольшее количество французских предприятий могло принять в нем [проекте «Арктик СПГ – 2»] участие», – подчеркнул Ле Мэр (все цитаты по «Интерфаксу»).