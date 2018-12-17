Франция продлила сроки гарантии по кредиту для «Ямал СПГ» на 350 млн евро
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Правительство Франции продлило сроки гарантий по кредитам, выданным проекту «Ямал СПГ», сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. «Это самый яркий проект франко-российского сотрудничества. Я принял решение, что механизм государственных гарантий будет применен в большей степени для того, чтобы снизить риски, связанные с этим проектом, чтобы показать, как высоко ценим мы этот проект. И мы бы хотели, чтобы французская сторона участвовала в проекте «Арктик СПГ – 2», – сказал он.
Министр экономического развития России Максим Орешкин пояснил, что изменение механизма госгарантий должно позволить реинвестировать прибыль «Ямал СПГ» в следующий проект «Новатэка». «Это, конечно, поможет серьезно двигаться вперед по второму проекту «Арктик СПГ – 2», который «Новатэк» и Total сейчас будут развивать вместе», – сказал Орешкин. «Для нас очень важно, чтобы наибольшее количество французских предприятий могло принять в нем [проекте «Арктик СПГ – 2»] участие», – подчеркнул Ле Мэр (все цитаты по «Интерфаксу»).
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}