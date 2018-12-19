Российские власти собираются осложнить поставки Boeing и Airbus в Россию

Российские МС-21 из лидеров рынка заказал только «Аэрофлот» Марина Лысцева / Иркут

Президент Владимир Путин поручил правительству определиться, стоит ли продлить после 2019 г. льготный режим временного ввоза в Россию среднемагистральных реактивных судов. Поручение со сроком исполнения 15 апреля опубликовано на сайте Кремля.

Льготный режим позволяет авиакомпаниям беспошлинно (пошлина составляет от 7,5 до 15,7% от стоимости судна) ввозить иностранные самолеты и также не платить с них НДС.

В 2020 г. должны начаться поставки российского среднемагистрального лайнера МС-21, главными конкурентами которого как раз являются самые массовые суда мировой и российской авиации — Boeing 737 и Airbus 320/321. Минпромторг хотел отменить льготный режим для этих судов уже с 2017 г., но Минтранс, защищающий интересы авиакомпаний, был против. В итоге ведомства договорились продлить режим до конца 2019 г., но уже со следующего года льгота не будет распространяться на ввозимые суда старше 12 лет. Российские МС-21 из лидеров рынка заказал только «Аэрофлот»: 50 лайнеров с поставкой в 2020-2026 гг.

Пошлина на возрастные суда лидеров рынка не затронет: группа «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair пополняют флот только новыми самолетами. Но с 2020 г. их расходы могут серьезно вырасти. Новый В-737 или А-320 стоит примерно $50 млн. И хотя авиакомпании берут суда в лизинг, именно они ввозят суда и должны платить пошлину.

Необходимо соблюсти интересы как наших основных авиаперевозчиков, так и авиапроизводителей, говорит представитель Минпромторга. По его словам, общая позиция правительства будет выработана ведомством совместно с Минтрансом, Минэкономразвития, Минфином, Евразийской экономической комиссией, а также основными российскими авиаперевозчиками и авиапроизводителями.Поручение поступило в Минтранс и находится в проработке, говорит представитель Минтранса. Итоговое решение по пошлинам будет принимать Евразийская экономическая комиссия, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

В Россию и страны ЕЭС можно беспошлинно ввозить суда по другому льготному режиму – для внутреннего пользования, напоминает человек, близкий к Минтрансу. Такой режим, правда, не освобождает от уплаты НДС, но это возмещаемый налог, продолжает собеседник. По его словам, этот режим менее удобен, чем временного ввоза, но им уже пользуются российские авиакомпании. Например, льготный режим временного ввоза не распространяется на суда до 100 мест, которые конкурируют с SSJ100.

Представители «Аэрофлота» и Utair на запросы не ответили.

Отмена льготы очень осложнит жизнь российским перевозчикам, говорит топ-менеджер российской авиакомпании. «И зачем отменять сейчас, какая альтернатива иностранным судам? Пусть МС-21 сначала войдет в крупную серию, докажет, что летает не хуже, и тогда отменяйте», – возмущен собеседник «Ведомостей».

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