«Новатэк» подписал первый крупный контракт на строительство второго СПГ-завода
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19 декабря «Новатэк» заключил контракт на проектирование и строительство гравитационных платформ для проекта «Арктик СПГ – 2». Подрядчиком выступит совместное предприятие Saipem и Renaissance, стоимость сделки составит $2,2 млрд, сообщила итальянская компания.
В задачи итальяно-турецкого СП входит проектирование и строительство трех гравитационных платформ площадью более 50 000 кв. м и высотой 30 м. Каждая из них будет снабжена хранилищем СПГ в объеме до 687 0000 куб. м (четыре полных танкера класса Yamalmax. – «Ведомости») и, по сути, будет представлять собой самостоятельный завод по сжижению газа производительностью 6,6 млн т в год. Строить гравитационные платформы предполагается на верфи в Мурманске, где сейчас «Новатэк» готовит два сухих дока для этих целей. В дальнейшем они будут отбуксированы к берегу Гыдана.
На прошлой неделе с опережением проектного срока на год на полную мощность вышел первый СПГ-завод «Новатэка» – «Ямал СПГ» (16,5 млн т СПГ в год, стоимость – $27 млрд). «Арктик СПГ – 2» – следующий возможный проект «Новатэка», окончательное инвестиционное решение (FID) по нему еще не принято (предполагается в 2019 г.). Проектная мощность пока определена в 19,8 млн т СПГ в год, капитальные затраты – около $20 млрд. Снизить оценку капитальных затрат позволило в том числе решение применить гравитационные платформы. Запустить первую очередь завода компания рассчитывает в 2023 г.
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