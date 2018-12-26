Бизнес / ТЭК

Электричество должно перейти на российскую цифру

Сетевые компании должны покупать отечественное оборудование, решил президент
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Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить нормативную базу, обязывающую приобретать российское программное обеспечение и электронные компоненты при внедрении интеллектуальных систем управления электрическими сетями. Поручение президент дал на заседании энергетической комиссии в августе, но ее протокол появился только что, в декабре. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два человека, близкие к участникам заседания.

Какая степень локализации должна быть у приобретаемых компонентов, в протоколе не указано. Это могут быть как устройства, собранные из иностранных комплектующих, так и, к примеру, отечественные серверы, на которых стоят системы управления, предполагает председатель совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов, член экспертного совета Минпромторга (проводит экспертизу оборудования для подтверждения его российского происхождения) Светлана Аппалонова. «Сейчас все заменить нельзя, но появляются серверы на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал». Требования к происхождению оборудования, вероятно, будут зависеть от категории инфраструктуры, от датчиков до серверов», – думает Аппалонова.

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