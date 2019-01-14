Компания Абрамовича и партнеров провела переоценку своего крупнейшего месторождения золота
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Золотодобывающая Highland Gold, 43,8% акций которой контролирует Роман Абрамович с партнерами, завершила начатую в 2016 г. программу переоценки запасов и ресурсов своего крупнейшего и старейшего месторождения Многовершинное, следует из сообщения компании, опубликованного 14 января.
Первые промежуточные результаты позволили в 2017 г. удвоить запасы месторождения по классификации JORC и продлить срок его отработки до 2022 г. Теперь сроки отработки месторождения продлены до 2029 г., а его запасы золота увеличились на 70,4%.
По итогам проведенных геологоразведочных работ Highland Gold объявила, что на 1 января 2018 г. вероятные и доказанные запасы золота в руде увеличились на 70,4%, до 771 569 унций. Содержание в запасах уменьшилось с 5,5 г/т до 2,7 г/т, компания объясняет это увеличением руды с 2,7 млн до 9,1 млн т.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}