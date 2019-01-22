В прокуратуре Чечни началась служебная проверка из-за иска о списании долгов за газ

Генпрокуратура начала служебную проверку в прокуратуре Чечни в связи с необоснованностью иска о списании долгов жителей Грозного за газ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой надзорное ведомство. Генпрокуратура поручила чеченскому прокурору поддержать в суде доводы «Газпром межрегионгаз Грозный» против списания долгов.

Заводской районный суд Грозного 16 января по ходатайству местной прокуратуры принял решение о списании «безнадежной к взысканию» задолженности жителей города за газ. В сообщении прокуратуры изначально называлась сумма в 9 млрд руб., позже эта цифра исчезла из публикации.

Замгендиректора «Газпром межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов говорил ТАСС, что сумма в 9 млрд руб. не фигурирует в резолютивном решении суда, а ее публикация могла стать результатом «информационного вброса». Однако в «дочке» «Газпрома» РБК сообщили, что речь идет о долге в 9,35 млрд руб., который накопился за период с 1 января 2007 г. по 30 сентября 2015 г. В компании уточнили, что хотя этой цифры нет в резолютивной части решения, она присутствует в мотивировочной. «Газпром межрегионгаз» подал апелляцию на решение грозненского суда.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявлял, что задолженность образовалась за период боевых действий в регионе. С ним не согласился предправления «Газпрома» Валерий Голубев, курирующий внутренний рынок. Значительные долги жителей Грозного за газ сформировались из-за низкой платежной дисциплины населения, а не по причине военных действий в Чечне, подчеркнул топ-менеджер. Он предостерег, что решение местного суда о списании долгов может быть воспринято большинством потребителей энергоресурсов, исправно оплачивающих поставки, как несправедливое.

Комментируя судебный прецедент в Чечне, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе списания долгов за газ необходимо учитывать интересы не только населения, но и «Газпрома».