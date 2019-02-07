Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4750 от 08.02.2019 под заголовком: ЦУМ попал в пробку

ЦУМ не справился с ажиотажем во время распродажи

Клиенты интернет-магазина tsum.ru не могут вовремя получить оплаченные товары
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Многие клиенты интернет-магазина tsum.ru не могут получить оплаченные заказы больше двух недель, рассказали «Ведомостям» несколько клиентов Центрального универсального магазина (ЦУМ). «Жду свой оплаченный заказ больше двух недель и не могу получить никакую информацию! Заказы из интернет-магазинов Америки приходит быстрее! Вы показали все качество и уровень вашего магазина!» – пишет в комментариях на официальной странице ЦУМа в Instagram пользователь mdn.zh. Пользователь tania_decruz отмечает, что ей сначала пообещали доставить заказанный 26 января товар через два дня, а потом – до начала февраля; вещи она до сих пор не получила. При этом согласно условиям распродажи товары со скидкой в 50% продаются только по предоплате.

На претензии покупателей в соцсетях tsum_moscow отвечал стандартной фразой: «Приносим свои извинения за доставленные неудобства! Интернет-магазин в сильной загруженности, мы делаем все возможное, чтобы все заказы были доставлены как можно быстрее. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!»

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alexxmac
19:07 07.02.2019
новости параллельной вселенной
51
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