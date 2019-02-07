ЦУМ не справился с ажиотажем во время распродажи
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Многие клиенты интернет-магазина tsum.ru не могут получить оплаченные заказы больше двух недель, рассказали «Ведомостям» несколько клиентов Центрального универсального магазина (ЦУМ). «Жду свой оплаченный заказ больше двух недель и не могу получить никакую информацию! Заказы из интернет-магазинов Америки приходит быстрее! Вы показали все качество и уровень вашего магазина!» – пишет в комментариях на официальной странице ЦУМа в Instagram пользователь mdn.zh. Пользователь tania_decruz отмечает, что ей сначала пообещали доставить заказанный 26 января товар через два дня, а потом – до начала февраля; вещи она до сих пор не получила. При этом согласно условиям распродажи товары со скидкой в 50% продаются только по предоплате.
На претензии покупателей в соцсетях tsum_moscow отвечал стандартной фразой: «Приносим свои извинения за доставленные неудобства! Интернет-магазин в сильной загруженности, мы делаем все возможное, чтобы все заказы были доставлены как можно быстрее. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!»
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