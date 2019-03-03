Продажи на внутреннем рынке принесли нефтяникам 55 млрд рублей убытков с начала года

Статья опубликована в № 4766 от 04.03.2019 под заголовком: Нефтяникам нужно плавание

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Производителям бензина пришлось уплатить в бюджет 10 млрд руб., подсчитала Vygon Денис Абрамов / Ведомости

Продажи на внутренний рынок с начала года принесли нефтяникам 55 млрд руб. убытков подсчитали эксперты Vygon Consulting. На совещании 7 марта с куратором отрасли вице-премьером Дмитрием Козаком нефтяные компании попросят исправить ситуацию, чтобы уменьшить потери, рассказали «Ведомостям» два чиновника и сотрудник нефтяной компании: изменить способ, которым рассчитывается компенсация из бюджета поставок топлива на внутренний рынок.

Формула компенсации написана в правительстве в 2018 г.: бюджет возвращает 60% разницы между экспортными ценами на топливо и ценой отсечения – определена в 56 000 руб. за 1 т бензина и 50 000 руб. за 1 т дизтоплива. Предполагалось, что это покроет часть недостачи от продажи топлива на внутреннем рынке: в 2019 г. бюджет уплатит нефтяникам 124 млрд руб.