Продажи на внутреннем рынке принесли нефтяникам 55 млрд рублей убытков с начала года
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Продажи на внутренний рынок с начала года принесли нефтяникам 55 млрд руб. убытков подсчитали эксперты Vygon Consulting. На совещании 7 марта с куратором отрасли вице-премьером Дмитрием Козаком нефтяные компании попросят исправить ситуацию, чтобы уменьшить потери, рассказали «Ведомостям» два чиновника и сотрудник нефтяной компании: изменить способ, которым рассчитывается компенсация из бюджета поставок топлива на внутренний рынок.
Формула компенсации написана в правительстве в 2018 г.: бюджет возвращает 60% разницы между экспортными ценами на топливо и ценой отсечения – определена в 56 000 руб. за 1 т бензина и 50 000 руб. за 1 т дизтоплива. Предполагалось, что это покроет часть недостачи от продажи топлива на внутреннем рынке: в 2019 г. бюджет уплатит нефтяникам 124 млрд руб.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}