АФК «Система» приобрела долю в производителе «Ессентуков»

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Компания Владимира Евтушенкова вскоре может стать владелицей большинства известных брендов минеральных вод Кавказа Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Структура АФК «Система» приобрела 33,3% долей в компании «Аква инвест» у Егора Логинова, сообщил «Ведомостям» инвестиционный директор корпорации Никита Шашкин и подтвердил Логинов.

Логинов создал «Аква инвест» в 2017 г., компания стала объединять активы в розливе и добыче питьевой минеральной воды на Северном Кавказе. В начале 2018 г. «Аква инвест» стал владельцем завода в Ставропольском крае, затем вместе с подконтрольной государству компанией «Кавминкурортресурсы» (КМКР; крупнейший недропользователь в Кавказских Минеральных Водах) создал компанию «Холдинг аква», которая стала при участии еще одного крупного недропользователя – «Холод розлива» выпускать бутилированную воду: «Ессентуки» № 4 и № 17, «Нарзан», «Славяновскую» и «Нагутскую».