«Газпром» начал разработку нового месторождения на Ямале

В течение 2019 г. на Харасавэйском месторождении будут вестись подготовительные работы, подготовка площадок для производственных объектов «Газпром»

«Газпром» 20 марта сообщил о начале освоения Харасавэйского газоконденсатного месторождения на Ямале. Компания оценивает его запасы в 2 трлн кубометров, а максимальный уровень добычи из сеноман-аптских залежей (будут осваиваться в первую очередь. – «Ведомости») – в 32 млрд кубометров в год. Начать промышленную добычу на Харасавэе планируется в 2023 г., вывести на полную мощность – в 2026–2027 гг., сообщается в материалах компании.

Ресурсы месторождения необходимы для газификации России и «укрепления экспортного потенциала», сказал участвовавший в церемонии запуска по телемосту президент России Владимир Путин. «К 2030 г. на Ямале будет добываться 310–360 млрд кубических метров газа для потребления внутри страны и для поставок на экспорт по «Северному потоку – 1» и «Северному потоку – 2», – сообщил он.

В течение 2019 г. на Харасавэйском месторождении будут вестись подготовительные работы, подготовка площадок для производственных объектов, сообщает «Газпром». Непосредственно бурение эксплуатационных скважин (всего – 236 шт.) предполагается начать в 2020 г. Треть площади месторождения приходится на акваторию Карского моря, и для «Газпрома» это будет первый проект с освоением приямальского шельфа. Однако «морская часть будет осваиваться с берега скважинами с горизонтальным окончанием», уточнил во время телемоста предправления компании Алексей Миллер.

Первое время добытый на Харасавэйском месторождении газ будет облагаться НДПИ по льготной ставке. Это часть программы стимулирования освоения Арктического региона, напомнил министр энергетики России Александр Новак. Изначально НДПИ будет снижен на 80%, в дальнейшем в течение 12 лет налог будет увеличиваться вплоть до базовой ставки.

Разработка Харасавэйского месторождения – часть стратегической программы «Газпрома» по развитию нового центра газодобычи на базе месторождений Ямала. Базовым месторождением «Газпрома» в регионе будет оставаться Бованенковское, говорил Миллер.

Бованенково – пока единственное действующее нефтегазоконденсатное месторождение «Газпрома» на Ямале и второе по запасам (4,9 трлн куб. м) месторождение газовой компании в принципе. В конце прошлого года «Газпром» сообщил о вводе в эксплуатацию третьего газового промысла на Бованенково, что позволяет вывести месторождение на проектную мощность добычи: 115 млрд куб. м газа в год. Освоение Бованенково началось в 2008 г. и обошлось компании в сумму около 670 млрд руб. С учетом стоимости строительства двух ниток магистральных газопроводов Бованенково – Ухта – Торжок, по которым транспортируется ямальский газ, общие затраты на проект превысили 2 трлн руб. (расчеты «Интерфакса»).

Проектную стоимость освоения Харасавэйского месторождения компания не раскрывает. Для транспортировки добытого на нем газа предполагается построить газопровод длиной около 106 км с включением в магистраль Бованенково – Ухта, сообщил Миллер.