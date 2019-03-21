ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей

Андрей Гордеев / Ведомости

Один из кредиторов авиакомпании «Трансаэро» – банк ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших совладельцев перевозчика – Александра Плешакова, его жены Ольги Плешаковой и матери Татьяны Анодиной. Сумма иска – 249 млрд руб. Иск опубликован в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

«Трансаэро» была второй по пассажирским перевозкам авиакомпанией в России после «Аэрофлота». Владела перевозчиком семья Плешакова – с учетом 12% квазиказначейских акций под ее контролем было 53%, пишет ВТБ в иске. Сам Плешаков много лет возглавлял совет директоров авиакомпании, Плешакова с 2001 по 2015 г. была гендиректором компании, а Анодина, являющаяся бессменным руководителем Межгосударственного авиационного комитета (занимается сертификацией авиатехники и расследованием авиапроисшествий), входила в совет директоров «Трансаэро» и владела 3% ее акций.

Росавиация отозвала у «Трансаэро» сертификат эксплуатанта 26 октября 2015 г. В декабре перевозчик был признан банкротом. В сентябре 2017 г. суд принял решение о начале процедуры конкурсного производства в «Трансаэро». Общий долг компании составляет 249,2 млрд руб.

Сам ВТБ в 2014-2015 гг. предоставил «Трансаэро» 12,5 млрд руб.

ВТБ указывает, что из-за действий Плешаковых и Анодиной невозможно полное погашение «Трансаэро» требований кредиторов. Банк обвиняет ответчиков в выводе средств из компании, а также искажении отчетности.

ВТБ обвиняет: переписанная отчетность

В предосталенной кредиторам бухгалтерской отчетности за подписью Плешаковой и главного бухгалтера А.Е. Ковалева за 2012 – первые три квартала 2014 г. была отражена прибыль и положительные чистые активы. А в 2015 г. кредиторы получили уже другие данные. Отчетность за 2012-2014 гг., подписанная теми же Плешаковой и Ковалевым, гласила, что в 2012-2013 гг. чистые активы «Трансаэро» были отрицательными (13 млрд руб. и 29 млрд руб. соответственно), а в 2013-2014 гг. компания получила убытки.

Истец указывает, что руководитель должника должен был обратиться с заявлением о банкротстве в случае, если размер обязательств компании превышает стоимость имущества. Проведенный в ходе банкротства «Трансаэро» анализ его финансового состояния показал – «начиная с 2012 г. должник фактически уже отвечал признакам банкротства». У компании были постоянные убытки от текущей деятельности, которые рассчитываются как разница между выручкой и полной себьестоимостью продаж. В 2013, 2014 и 2015 гг. этот показатель составил 12,4 млрд руб., 293 млн руб. им 17,1 млрд руб, соотвественно. При этом ликвидациооная стоимость активов «Трансаэро» составляет всего 1,5 млрд руб. – почти в 150 раз меньше ее обязательств.

ВТБ обвиняет: из «Трансаэро» выводились средства

Поскольку компания была на самом деле убыточной, то дивидендов она платить не могла, указывает ВТБ. Но за 2013 г. компания выплатила акционерам 138 млн руб. Истец считает это выводом средств.

Конкурсный управляющий «Трансаэро» уже оспаривает в суде выплату дивидендов Плешакову и членам его семьи на сумму 59,6 млн руб. (соотвествует доле в 43%), говорится в иске.

Кроме того, менеджмент получил премии и вознаграждения ключевого управленческого персонала в 2013-2014 гг. составили 136 млн рук. и 148 млн руб. Хотя по факту премировать было не за что, так как компания несла убытки.

Компания вольно распоряжалась средствами, выдавая подчас невозвратные займы дочерним структурам, говорится в иске. Так, в 2013 г. 100%-ная «дочка» «Трансаэро» Jeimbo Cyprus получила 2 млрд руб. А другая 100%-ная «дочка» – ООО «Трансаэро-финансы» – 1,3 млрд руб.

В 2014 г. Jeimbo Cyprus получила еще 800 млн руб., задолженность «Трансаэро-финансы» в итоге выросла до 4,3 млрд руб. При этом последняя получала займы сроком на год и не погашала, говорится в иске.

По состоянию на 1 января 2016 г. непогашенные вложения составили 5,4 млрд руб.

Летом 2014 г. Jeimbo Cyprus выкупило у лизингодателей часть использовавшихся «Трансаэро» самолетов и перепродало их другим лизингодателям. О каких самолетах и компаниях идет речь, в иске не говорится. Но в нем указано, что всего от сделок Jeimbo Cyprus получила $31 млн, а ее маржа составила около $7 млн. При этом «Трансаэро» оплатила лизингодателям расходы на заключени договоров купли-продажи и организационный взнос в размере 0,95% от суммы сделки.

Наконец, компания осуществляла выплаты Плешаковой. В марте 2015 г. «Трансаэро» предоставила ей займ на 4 млн руб. Также с июля 2013 г. по июлю 2014 г. выплатила Плешаковой 11,3 млн руб. за аренду здания. Эти сделки тоже оспариваются в суде конкурсным управляющим «Трансаэро».