Natura Siberica начнет производство бутилированной воды

Статья опубликована в № 4782 от 27.03.2019 под заголовком: Natura Siberica погрузится в воду

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Российская компания Natura Siberica специализируется на натуральной косметике Евгений Разумный / Ведомости

Natura Siberica станет не только косметическим брендом, но и брендом бутилированной воды – компания начинает ее производство. Об этом «Ведомостям» рассказал владелец и основатель компании Андрей Трубников.

Вода будет столовой, негазированной в стеклянных бутылках 0,33 и 0,75 л. Добывать и разливать воду будут на Курилах, остров Кунашир, недалеко от органической фермы Natura Siberica, сообщает представитель компании Виталий Козленков, сейчас проектируется завод и разрабатывается дизайн бутылки.