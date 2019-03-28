«Газпром нефть» перерабатывает сырье себе в убыток

Максим Стулов / Ведомости

«У нас все НПЗ получили убытки. Производство бензина получилось нерентабельным, – сообщил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, комментируя экономику нефтепереработки в I квартале этого года. – На нас наложили ненужные обязательства на внутреннем рынке (поставки топлива, создавшие избыток предложения. – «Ведомости»). Мы эти обязательства выполнили, но в результате уронили крупнооптовые цены на внутреннем рынке, а от этого получили двойной убыток».

«С одной стороны, мы должны принять инвестиционные решения о модернизации НПЗ. С другой – правительство делает все, чтобы убить экономику нефтепереработки и сделать ее неэффективной, – посетовал гендиректор «Газпром нефти». – Но сейчас правительство должно определить, сколько должны нефтяники поставлять на внутренний рынок топлива».

Новое соглашение, которое зампред правительства, куратор нефтяной отрасли Дмитрий Козак попросил нефтяников подписать опять с Федеральной антимонопольной службой и Минэнерго до конца недели, зафиксирует цены на внутреннем рынке. «Ни вчера, ни сегодня проект соглашения «Газпром нефть» не получала», – предупредил Дюков: Минэнерго должно прислать документ, сейчас обсуждаются отдельные параметры. Представители «Роснефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» не ответили на вопросы «Ведомостей».

Вчера проект соглашения Минэнерго нефтяникам не присылало, говорит чиновник.

В предыдущем соглашении нефтяников, Минэнерго и ФАС от октября 2018 г. было написано, что нефтяные компании каждый месяц 2019 г. должны поставлять на внутренний рынок на 3% больше, чем в аналогичный месяц 2018 г. В итоге в начале года рынок оказался перезалит, констатировал министр энергетики Александр Новак на совещании у Козака во вторник. Участники совещания с Козаком рассказывали «Ведомостям», что в новом соглашении параметр помесячного увеличения поставок топлива на внутренний рынок может быть скорректирован, но как конкретно – не уточняли.

За январь – февраль из-за обязательства поставлять топливо на внутренний рынок нефтяники потеряли более 112,5 млрд руб., подсчитывала Vygon Consulting. Правительство компенсировало лишь 32 млрд руб.

Принято решение изменить расчет компенсации за поставку топлива на внутренний рынок: для бензина цена отсечения опустится с 55 000 до 51 000 руб. за тонну, а для дизтоплива – до 46 000 руб. за тонну, сообщил Новак после совещания.

Но согласия Минфина это предложение пока не получило. Выпадающие доходы бюджета оцениваются в 120–190 млрд руб. в год, рассказывал «Ведомостям» директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, и Минфин настаивал на их компенсации. Два участника совещания говорят, что вопрос компенсации бюджету обсуждался, предлагалось три-четыре сценария, но финального решения пока нет.