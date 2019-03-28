En+ не будет выплачивать дивиденды за 2018 год
Энергометаллургическая компания отчиталась об итогах работы за год
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Несмотря на девять месяцев пребывания En+ в санкционном списке, финансовые результаты компании показали рост
Евгений Разумный / Ведомости
Совет директоров En+ принял решение не выплачивать дивиденды за 2018 г., сказано в отчете компании, опубликованном 28 марта. Решение связано с беспрецедентными проблемами, с которыми компания столкнулась в 2018 г., говорится в сообщении En+ на Лондонской фондовой бирже.
Дивидендная политика компании была утверждена во II квартале 2017 г., перед IPO компании, и предполагает выплату 75% свободного денежного потока энергетического сегмента компании или 100% дивидендов, полученных от UC Rusal (En+ принадлежит 48,13% производителя алюминия). За 2018 г. En+ получила $909 млн в качестве дивидендов от UC Rusal.
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