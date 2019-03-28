«Газпром» может возобновить закупки газа у Туркмении

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













У «Газпрома» есть контракт на покупку газа у Туркменистана, но последние поставки по нему были в 2015 г. Евгений Разумный / Ведомости

«Мы видим большие перспективы расширения нашего сотрудничества в газовой сфере, и самое главное – это понимание того, что мы буквально в ближайшей перспективе продолжим нашу работу в рамках контракта на закупку туркменского газа», – сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью туркменскому телеканалу «Ватан». Слова Миллера стали своего рода подведением итогов встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которая состоялась в среду, 27 марта, в Ашхабаде. На каких условиях стороны договорись возобновить действие контракта, Миллер не уточнил. Представители «Газпрома» и «Туркменгаза» не ответили на запросы «Ведомостей», «Газпром экспорта» – отказался от комментариев.

У «Газпрома» есть контракт на покупку газа у Туркменистана, но последние поставки по нему были в 2015 г. Российскую компанию не устраивала цена, о ее снижении с «Туркменгазом» договориться не получилось, и в середине 2015 г. «Газпром экспорт» подал иск в арбитраж, требуя пересмотра стоимости газа с 2010 г. Размер компенсации, по данным «Интерфакса», российская компания оценивала примерно в $4 млрд.