Бизнес / ТЭК

«Газпром» может возобновить закупки газа у Туркмении

Российская компания не делала этого в течение трех лет

«Мы видим большие перспективы расширения нашего сотрудничества в газовой сфере, и самое главное – это понимание того, что мы буквально в ближайшей перспективе продолжим нашу работу в рамках контракта на закупку туркменского газа», – сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью туркменскому телеканалу «Ватан». Слова Миллера стали своего рода подведением итогов встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которая состоялась в среду, 27 марта, в Ашхабаде. На каких условиях стороны договорись возобновить действие контракта, Миллер не уточнил. Представители «Газпрома» и «Туркменгаза» не ответили на запросы «Ведомостей», «Газпром экспорта» – отказался от комментариев.

У «Газпрома» есть контракт на покупку газа у Туркменистана, но последние поставки по нему были в 2015 г. Российскую компанию не устраивала цена, о ее снижении с «Туркменгазом» договориться не получилось, и в середине 2015 г. «Газпром экспорт» подал иск в арбитраж, требуя пересмотра стоимости газа с 2010 г. Размер компенсации, по данным «Интерфакса», российская компания оценивала примерно в $4 млрд.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике