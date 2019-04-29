X5 и Ozon договорились о сотрудничестве

Евгений Разумный / Ведомости

X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») заключила соглашение о стратегическом партнерстве с интернет-ритейлером Ozon, сообщили компании: до конца 2020 г. появится свыше 2000 постаматов и откроется 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в «Пятерочках». Клиенты Ozon смогут также получить заказы на кассах «Пятерочек» и в партнерских постаматах и ПВЗ дочерней структуры X5 – «X5 омни». Клиенты других интернет-магазинов также смогут получать заказы в постаматах и пунктах выдачи Ozon в «Пятерочках».

C 2018 г. X5 развивает инфраструктуру онлайн-продаж: в ее планах – создать сортировочные центры, попутную логистику и ПВЗ в большинстве магазинов. Сейчас под управлением ритейлера более 14 700 точек. В прошлом году ритейлер создал совместное предприятие с Совкомбанком, выкупив у него половину долей в компании ЦТБ; под ее управлением – почти 1000 постаматов под брендом «Халва». В начале 2019 г. X5 объявила об СП с владельцем постаматов PickPoint. Обсуждается совместное предприятие с Qiwi, рассказывал человек, близкий к одному из участников переговоров.

Сейчас в магазинах Х5 свыше 2200 постаматов и ПВЗ, в том числе под брендами PickPoint, Qiwi, «Халва». Х5 сообщала, что предоставит свою инфраструктуру небольшим интернет-магазинам и региональным производителям, чтобы привлечь новых покупателей.

Партнерство с Ozon позволит расширить спектр услуг и дополнительных сервисов для покупателей «Пятерочки», заявил гендиректор сети Сергей Гончаров. «Совместные проекты повышают привлекательность магазинов и одновременно увеличивают клиентскую базу наших партнеров», – считает директор по развитию стратегических бизнесов Х5 Игорь Плетнев.

Ozon партнерство с X5 позволит быстро нарастить сеть ПВЗ «более чем в 2 раза» в удобных и привычных клиентам местах, надеется гендиректор интернет-компании Александр Шульгин. Около 70% заказов Ozon, по собственным данным, выдает через постаматы и пункты выдачи, всего у него порядка 5500 точек по России. Ozon отчитался об увеличении оборота в 2018 г. на 73% – он достиг 42,5 млрд руб. с НДС, и это рекордный рост за последние 10 лет. Бизнес мог бы расти и быстрее, писал Ozon, но его сдерживал недостаток складов. В 2019 г. компания намерена обеспечить минимум такой же рост, как в прошлом году, пишет Ozon, поэтому и требуется быстрое расширение каналов доставки.

Сотрудничество X5 и Ozon не предполагает отдельного юридического лица – документ подписан структурами Х5, «Пятерочки» и Ozon, сказал Плетнев и подтвердил представитель Ozon: «Пятерочка» будет сдавать Ozon в аренду площади под размещение постаматов на льготных условиях, Оzon – использовать логистику Х5; стороны намерены совместно использовать рекламные площади постаматов и интегрировать информационные системы выдачи посылок.

На создание инфраструктуры, т. е. на закупку постаматов и оборудования ПВЗ, Ozon потребуется порядка 1 млрд руб., посчитал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Плюс расходы на аренду: в Москве стоимость 1 кв. м в «Пятерочках» – 50 000–70 000 руб. в год, оценивает гендиректор Key Capital Сергей Камлюк. Один постамат занимает около 2 кв. м, пункт выдачи с примерочной – не менее 30 кв. м, знает Бурмистров.

Акционеры Ozon, АФК «Система» и Baring Vostok предоставили компании конвертируемые займы на 10 млрд руб. Проект с X5 – один из тех, на которые пойдут деньги, сообщил представитель Ozon.

Проект X5 и Ozon Бурмистров называет «интересной историей для обеих сторон»: X5 станет лидером на рынке постаматов без рисков для себя и улучшит сервис для покупателей, а Ozon получит доступ к огромному качественному трафику. Каждый день в магазины X5, по ее данным, приходит 13 млн человек, из них 11 млн – в «Пятерочку». По данным X5, около 3000 заказов Ozon ежедневно выдается в «Пятерочках», «Перекрестках» и «Каруселях». В апреле Ozon, по собственным данным, доставляет более 76 000 заказов в день, на магазины X5 приходится, значит, около 4% всех выдаваемых заказов Ozon.

К концу 2020 г. заказы Ozon можно будет забрать практически во всех магазинах X5, надеется Плетнев, а любой гость «Пятерочки» сможет получить заказ из любого интернет-магазина одновременно с покупкой продуктов. Новые пункты выдачи смогут работать как точки приема товаров поставщиков маркетплейса Ozon и они получат больше локаций для отгрузки по всей России, сообщает интернет-компания.

В подготовке статьи участвовал Антон Филатов