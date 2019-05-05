Российские туристы не будут стремиться за рубеж
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Летний туристический сезон для операторов, продающих выездные туры, будет чуть лучше прошлогоднего. По прогнозу Ассоциации туроператоров России (АТОР), рост летнего турпотока и в этом году не превысит 10%. ВЦИОМ подсчитал, что примерно 70% россиян вообще не планируют посещать другие страны в ближайшие год-два – в основном из-за дороговизны поездок. За II и III кварталы 2018 г. из страны выехало 10,4 млн туристов – на 9,4% больше, чем годом ранее, по данным ФСБ, всего в 2018 г. за границей отдохнуло 16,2 млн россиян (+10,9%). В летний сезон 2018 г. выездной турпоток вырос на 7–8% в сравнении с летним сезоном 2017 г., писало отраслевое издание «Вестник АТОР».
Дело действительно в стоимости туров. Причин ее повышения несколько, считает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, но первая из них – из-за подорожавшего авиатоплива за 2018 г. примерно на 15% выросла цена чартерных авиаперевозок. (О 30%-ном подорожании авиакеросина в 2018 г. сообщал, например, ТАСС со ссылкой на подсчеты Минтранса.) Регулярные рейсы особо не подорожали, замечает Ломидзе: цена на них плавает и зависит от времени покупки – чем ближе к дате вылета, тем выше.
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