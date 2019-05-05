Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4807 от 06.05.2019 под заголовком: Турция стала дороговата

Российские туристы не будут стремиться за рубеж

Их больше привлекают дешевые отечественные курорты

Летний туристический сезон для операторов, продающих выездные туры, будет чуть лучше прошлогоднего. По прогнозу Ассоциации туроператоров России (АТОР), рост летнего турпотока и в этом году не превысит 10%. ВЦИОМ подсчитал, что примерно 70% россиян вообще не планируют посещать другие страны в ближайшие год-два – в основном из-за дороговизны поездок. За II и III кварталы 2018 г. из страны выехало 10,4 млн туристов – на 9,4% больше, чем годом ранее, по данным ФСБ, всего в 2018 г. за границей отдохнуло 16,2 млн россиян (+10,9%). В летний сезон 2018 г. выездной турпоток вырос на 7–8% в сравнении с летним сезоном 2017 г., писало отраслевое издание «Вестник АТОР».

Дело действительно в стоимости туров. Причин ее повышения несколько, считает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, но первая из них – из-за подорожавшего авиатоплива за 2018 г. примерно на 15% выросла цена чартерных авиаперевозок. (О 30%-ном подорожании авиакеросина в 2018 г. сообщал, например, ТАСС со ссылкой на подсчеты Минтранса.) Регулярные рейсы особо не подорожали, замечает Ломидзе: цена на них плавает и зависит от времени покупки – чем ближе к дате вылета, тем выше.

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Комментарии
Naissaar
09:23 06.05.2019
Не знаю, а я слетал вот в Испанию, там очень неплохо - море, понимаешь, солнце, паэлья всякая :) И хамона, кстати, привез :)
00
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