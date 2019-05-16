Как ситуация с грязной нефтью в «Дружбе» повлияла на европейские НПЗ

Они могут снизить переработку примерно на 3 млн т – это 2% от спроса на нефть в Европе

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Из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» европейские НПЗ могут снизить переработку нефти во II квартале на 250 000 баррелей в сутки Zsolt Szigetvary / AP

Из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» европейские НПЗ могут снизить переработку нефти во II квартале на 250 000 баррелей в сутки (3 млн т за 3 месяца), сообщило в среду Международное энергетическое агентство (МЭА). Это около 2% спроса на нефтепродукты в регионе, пишет оно в отчете. В апреле европейские НПЗ перерабатывали 11,9 млн баррелей в сутки.

Немецкие НПЗ могут снизить переработку на 100 000 баррелей, как и заводы Венгрии, Чехии, Словакии, польские – на 60 000 баррелей, белорусские – на 80 000 баррелей в сутки, оценивает МЭА. Но рынок серьезно не пострадает, подчеркивают эксперты агентства: европейские страны располагают запасами нефти и могут заместить недостаток сырья поставками морем. Например, Чехия использовала из своих запасов около 1,5 млн баррелей – этого хватит для загрузки НПЗ примерно на 10 дней. Запасы нефти в Чехии, Венгрии и Словакии составляли на конец февраля 27 млн баррелей, что покрывает потребности в сырье на девять месяцев.