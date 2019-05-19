«Вертолеты России» начинают поставки новейшего вертолета среднего класса Ми-38
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В этом году холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставит первый гражданский вертолет Ми-38, его оператором будет компания «Русские вертолетные системы» (РВС), рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, близкий к Минтрансу.
«Переданный заказчику Ми-38 примет участие в аэрокосмическом салоне МАКС-2019 [в конце августа], он будет поставлен в комплектации с пассажирским салоном повышенной комфортности», – подтвердил представитель «Вертолетов России». «РВС готовится к эксплуатации Ми-38: совместно с заводом-производителем [Казанским вертолетным заводом] мы утверждаем в «Росавиации» программы подготовки, начали набор и обучение пилотов, инженеров и бортпроводников», – передал «Ведомостям» гендиректор РВС Алексей Зайцев. Вертолет будет в собственности одной из структур «Ростеха», а РВС будет его эксплуатировать по контракту на освоение типа, выявлять детские болезни. Оператору будут компенсироваться операционные издержки и затраты на развитие маршрутной сети, говорят два человека, близких к Минтрансу и «Ростеху». По такой же схеме РВС ранее осваивала легкий вертолет «Ансат», а Utair сейчас – новейшую модификацию Ми-8, вертолет Ми-171А2.
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