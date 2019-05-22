«Фосагро» заменит североафриканские удобрения на европейском рынке

Евгений Егоров / Ведомости

Опубликовано итоговое решение ограничить оборот фосфорных удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов (кадмия, мышьяка, свинца, ртути и никеля) на территории Европейского союза с 2022 г. Для удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг будет введена особая зеленая маркировка.

Ограничения будут вводиться поэтапно: сначала под запрет попадут фосфорные удобрения с содержанием кадмия выше 60 мг/кг. Это ограничение вступит в силу через три года, весной 2022 г. К 2026 г. содержания кадмия в 1 кг удобрения не должно быть больше 40 мг. После этого страны сами смогут принять решение о снижении допустимого содержания кадмия до минимума – 20 мг/кг фосфорного удобрения.

Мировое потребление фосфорных удобрений в 2018 г. составило 45,5 млн т, по данным «Фосагро». На долю Европы пришлось 6% мирового потребления – 2,73 млн т. Крупнейшие поставщики на европейский рынок – страны Северной Африки, знает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «По предварительным оценкам, ограничение в 60 мг/кг закроет европейский рынок для 12–15% североафриканских поставок, в 40 мг/кг – еще для 20–30%. То есть поставки фосфорных удобрений на рынок Европы сократятся максимум на 40%», – посчитал Худалов: их вполне смогут заместить российские производители.

Крупнейший производитель фосфорных удобрений в России – «Фосагро». В 2018 г. компания произвела 9 млн т комплексных фосфорных удобрений, более половины их российского производства. На долю европейского рынка в 2018 г. пришлось 25% продаж компании, в структуре выручки на Европу также пришлась четверть: 58,4 млрд из 233,4 млрд руб. по итогам 2018 г. На долю «Фосагро» приходится 12% европейского рынка фосфоросодержащих удобрений и 14% – сложных.

«Фосагро» приветствует решение ограничить оборот удобрений с высоким содержанием кадмия, передала пресс-служба слова гендиректора Андрея Гурьева: «Решение создает положительные долгосрочные эффекты для устойчивого развития сельского хозяйства и производителей продуктов питания не только в Европе, но и по всему миру».