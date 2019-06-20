Путин предложил снизить цены на авиабилеты

Андрей Махонин / Ведомости

Авиакеросин может стоить дешевле, если правительство будет частично компенсировать нефтяным компаниям разницу между экспортными и внутренними ценами на авиатопливо, следует из заявлений президента России Владимира Путина. 30% цены авиабилета «Аэрофлота» – затраты на топливо, констатировал президент, в прошлом году эта составляющая цены авиабилетов выросла на треть, потому они и подорожали – на 9,5%.

Цены на внутренние рейсы в прошлом году действительно выросли на 8,9%, сообщал агрегатор Aviasales. Другой агрегатор, OneTwoTrip, считает, что билеты подорожали за минувший год на 5%, «Туту.ру» – на 7,2%. «Такого роста цен на авиабилеты у нас не было никогда. Обычно на 2,5% росла стоимость перелетов», – сетовал президент.

Рост цены авиакеросина на внутреннем рынке Путин объяснил началом налогового маневра в России, при котором снижаются экспортные пошлины на нефть (а также нефтепродукты) и растет налог на добычу полезных ископаемых. По словам президента, обратного акциза на нефть оказалось недостаточно, чтобы сдержать рост стоимости топлив, и поэтому правительство придумало еще один механизм компенсации за поставку топлив на внутренний рынок. «В эти меры стабилизации на внутреннем рынке не включили авиационный бензин. Это явное упущение, и оно должно быть исправлено», – заключил президент.

Представитель Минэнерго отказался от комментариев, а представитель Минфина ответил, что министерство будет прорабатывать вопрос, но когда и как конкретно будет устроен механизм компенсации для авиакеросина и битума, не сказал. Этот вопрос правительство уже рассматривало в конце 2018 г., но в итоге отказалось выплачивать эту компенсацию.

Сейчас нефтяники получат только компенсацию за продажу в России бензина и дизтоплива. С 2019 г. бюджет возмещает им 60% от разницы между экспортными ценами и фиксированной внутренней – 56 000 руб. за 1 т бензина и 50 000 руб. для дизельного топлива. С 1 июля заработает новая формула компенсации потерь, она увеличит выплаты из бюджета, рассказывал «Ведомостям» директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Бюджету во втором полугодии 2019 г. это обойдется дополнительно в 25–30 млрд руб. Чтобы компенсировать эти потери, чиновники договорились с 1 сентября повысить НДПИ на 75 руб. Насколько вырастет НДПИ при включении компенсации для авиакеросина, представитель Минфина не говорит.

По данным Минэнерго, в России производится 12,7 млн т авиакеросина (данные за 2018 г.), из них потребляется 10,8 млн, остальное экспортируется. Стоимость топлива, как правило, сильно зависит от региона, где заправляется самолет. Так, в Сабетте стоимость 1 т керосина превышает 69 900 руб., а в среднем по России была 53 500 руб. за 1 т в апреле, пишет Росавиация. Большинство авиакомпаний предпочитают заключать с нефтяниками долгосрочные договоры с формулой цены, говорит гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.

«Новая система налогообложения в нефтянке отличается непредсказуемостью», – считает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Речь идет о том, чтобы перенести риск колебания цен топлива с авиакомпаний и конечных потребителей на государство (т. е. в теории – на тех же потребителей), в парадигме рыночной экономики идея довольно спорная, говорит Маринченко.

Представители авиакомпаний не ответили на вопросы «Ведомостей».