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Статья опубликована в № 4838 от 21.06.2019 под заголовком: Керосин не сможет дорожать

Путин предложил снизить цены на авиабилеты

Для этого нужно компенсировать нефтяникам поставки авиакеросина на внутренний рынок

Авиакеросин может стоить дешевле, если правительство будет частично компенсировать нефтяным компаниям разницу между экспортными и внутренними ценами на авиатопливо, следует из заявлений президента России Владимира Путина. 30% цены авиабилета «Аэрофлота» – затраты на топливо, констатировал президент, в прошлом году эта составляющая цены авиабилетов выросла на треть, потому они и подорожали – на 9,5%.

Цены на внутренние рейсы в прошлом году действительно выросли на 8,9%, сообщал агрегатор Aviasales. Другой агрегатор, OneTwoTrip, считает, что билеты подорожали за минувший год на 5%, «Туту.ру» – на 7,2%. «Такого роста цен на авиабилеты у нас не было никогда. Обычно на 2,5% росла стоимость перелетов», – сетовал президент.

Рост цены авиакеросина на внутреннем рынке Путин объяснил началом налогового маневра в России, при котором снижаются экспортные пошлины на нефть (а также нефтепродукты) и растет налог на добычу полезных ископаемых. По словам президента, обратного акциза на нефть оказалось недостаточно, чтобы сдержать рост стоимости топлив, и поэтому правительство придумало еще один механизм компенсации за поставку топлив на внутренний рынок. «В эти меры стабилизации на внутреннем рынке не включили авиационный бензин. Это явное упущение, и оно должно быть исправлено», – заключил президент.

Представитель Минэнерго отказался от комментариев, а представитель Минфина ответил, что министерство будет прорабатывать вопрос, но когда и как конкретно будет устроен механизм компенсации для авиакеросина и битума, не сказал. Этот вопрос правительство уже рассматривало в конце 2018 г., но в итоге отказалось выплачивать эту компенсацию.

Сейчас нефтяники получат только компенсацию за продажу в России бензина и дизтоплива. С 2019 г. бюджет возмещает им 60% от разницы между экспортными ценами и фиксированной внутренней – 56 000 руб. за 1 т бензина и 50 000 руб. для дизельного топлива. С 1 июля заработает новая формула компенсации потерь, она увеличит выплаты из бюджета, рассказывал «Ведомостям» директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Бюджету во втором полугодии 2019 г. это обойдется дополнительно в 25–30 млрд руб. Чтобы компенсировать эти потери, чиновники договорились с 1 сентября повысить НДПИ на 75 руб. Насколько вырастет НДПИ при включении компенсации для авиакеросина, представитель Минфина не говорит.

По данным Минэнерго, в России производится 12,7 млн т авиакеросина (данные за 2018 г.), из них потребляется 10,8 млн, остальное экспортируется. Стоимость топлива, как правило, сильно зависит от региона, где заправляется самолет. Так, в Сабетте стоимость 1 т керосина превышает 69 900 руб., а в среднем по России была 53 500 руб. за 1 т в апреле, пишет Росавиация. Большинство авиакомпаний предпочитают заключать с нефтяниками долгосрочные договоры с формулой цены, говорит гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.

«Новая система налогообложения в нефтянке отличается непредсказуемостью», – считает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Речь идет о том, чтобы перенести риск колебания цен топлива с авиакомпаний и конечных потребителей на государство (т. е. в теории – на тех же потребителей), в парадигме рыночной экономики идея довольно спорная, говорит Маринченко.

Представители авиакомпаний не ответили на вопросы «Ведомостей».

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