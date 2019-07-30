Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4865 от 30.07.2019 под заголовком: Одежда большой площади

Большие магазины – новая стратегия Concept Group

В них будут продаваться сразу все бренды ритейлера

Продавец женской и детской одежды Concept Group планирует войти в пятерку ведущих сетей России за счет розницы нового формата, сказано в отчетности крупнейшего акционера ритейлера – АФК «Система» (владеет 43% ритейлера).

Речь о больших магазинах – площадью свыше 600 кв. м, где будут все бренды группы: женская, мужская и детская одежда, домашний текстиль Concept Club, детская серия Acoola и женское белье Infinity Lingerie, рассказывает гендиректор Concept Group Елена Богомолова. Название нового формата не раскрывается. Сейчас площадь магазинов Concept Club и Acoola – 150–300 кв. м, а белье Infinity Lingerie продавалось лишь оптом. Изменения коснутся и целевой аудитории. Для тинейджеров (сейчас они не входят в аудиторию Concept) будут созданы специальные капсульные коллекции – базовые вещи и аксессуары, обещает Богомолова.

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