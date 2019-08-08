«Северный поток – 2» может подорожать из-за отсутствия разрешения Дании

DPA / TASS

Задержка запуска газопровода «Северный поток – 2» из-за отсутствия разрешения Дании может составить до 8 месяцев и обойдется в дополнительные 660 млн евро ($740 млн). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы Nord Stream 2 AG (оператор проекта). Текущая стоимость строительства – 9,5 млрд евро.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Предполагается, что трубопровод должен быть достроен к концу 2019 г. Как раз когда истекает газовый контракт между Россией и Украиной. Единственная страна, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство газопровода, – Дания. У нее на рассмотрении находятся сейчас три заявки Nord Stream 2 AG, ни по одной из них решения нет.

В марте Датское энергетическое агентство запросило оценку окружающей среды по третьему варианту прокладки газовой магистрали, пишет Reuters. Nord Steam 2 заявил, что это требование является «умышленной попыткой задержать завершение проекта» и оно уже привело к затратам в 100 млн евро.

«Задержка проекта приведет к значительным финансовым потерям Nord Stream 2», – цитирует агентство письмо компании с просьбой к апелляционной палате Дании по энергетике отменить требование властей о третьем маршруте.

В конце июля Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что Nord Stream 2 критически важно получить разрешение Дании в августе. «Если в следующие несколько недель мы не получим одобрение от датчан, то не сможем уложиться в срок», – говорил изданию высокопоставленный источник, близкий к оператору проекта.

«Весной Nord Stream 2 проинформировал Датское энергетическое агентство о потенциальном влиянии задержки на стоимость и график реализации проекта, – сказал представитель Nord Stream 2. – Задержка в несколько месяцев приведет к дополнительным затратам в несколько миллионов евро, но мы не можем оценить их в полной мере, поскольку итоговый эффект будет зависеть от решений соответствующих властей».

Помимо этого задержка будет иметь большее влияние на европейских потребителей, которым придется платить премию за более дорогой СПГ (примерно 20 млн евро в день), добавил он.

«Ведомости» ожидают комментариев Датского энергетического агентства.