Бывшая жена Потанина требует от него 5,8 млрд фунтов

Потанина пыталась сначала в российских, а потом и в кипрских судах получить от бывшего мужа половину его доли в «Норникеле» Кадр из видеоинтервью

Бывшая жена миллиардера, совладельца и президента «Норникеля» Владимира Потанина Наталия подала иск к бывшему мужу в британский суд на 5,8 млрд английских фунтов ($6,3 млрд), пишут The Telegraph и The Times.

Бывшие супруги в разводе уже более шести лет. Инициатором разрыва стал сам бизнесмен. В конце 2013 г. он подал иск о разводе, в феврале 2014 г. мировой суд Пресненского района Москвы его удовлетворил.

Потанина пыталась сначала в российских, а потом и в кипрских судах получить от бывшего мужа половину его доли в «Норникеле». На тот момент миллиардер контролировал чуть более 30% акций компании. Эту информацию «Норникель» регулярно публиковал в ежеквартальных отчетах.

Российский суд посчитал, что акции «Норникеля» Потанину не принадлежат, и разделил между экс-супругами лишь недвижимость и финансовые активы. Параллельно судебному процессу акционер «Норникеля» изменил структуру собственности, а сама компания перестала раскрывать в отчетах, что конечным ее бенефициаром является Потанин. Кипрский суд в 2015 г. постановил, что спор между бывшими супругами должен рассматриваться в России.

The Telegraph пишет, что Потанина наняла представлять свои интересы в суде королевского адвоката Чарльза Ховарда, а Потанин – адвоката Фиону Шаклтон. В какой конкретно суд Потанина подала иск, издания не указывают. Ховард практикует в юридической фирме 1KBW, а Шаклтон – в Payne Hicks Beach. Представитель первой отказался от комментариев, вопросы, направленные в Payne Hicks Beach, пока остались без ответа.

Потанина объяснила The Times, что она резидент Великобритании с 2016 г. и не имела возможности на справедливое правосудие в России, поскольку ее бывший супруг близок к президенту Владимиру Путину, «они так называемые приятели по хоккею», заявила она.

Представитель Потаниной от дополнительных комментариев отказался. Также поступили представители «Норникеля» и «Интерроса».

«История бракоразводного процесса супругов разделит процесс в британской юрисдикции на две части: подсудность спора Высокому суду Лондона, и [в случае положительного ответа] какие активы нужно разделить между супругами», – говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Он отмечает, что неудача истца в российских судах может быть опасным моментом при определении юрисдикции спора.

«Спор бывших супругов может длиться достаточно долго, но самый интересный вопрос возникнет потом – как исполнять английское решение [в случае победы]», – рассуждает адвокат Forward Legal Эльмира Кондратьева.

Сейчас Потанин владеет 34,57% «Норникеля» через Bonico Holdings Co. Limited и Whiteleave Holdings, зарегистрированные на Кипре.

«С признанием решений суда за границей вопросов, скорее всего, не будет, – считает Кондратьева. – В России наверняка возникнут сложности: у нас с Англией нет соглашения о признании решений, но признать английское решение можно попытаться на основании принципа взаимности. Юристы Потанина наверняка будут возражать против этого». Она считает, что, если предметы российского и английского исков пересекаются, это действительно может стать преградой в признании и исполнении английского решения».

Кто точно выиграет от этого процесса – это английские юристы, которые традиционно работают на высоких почасовых ставках, иронизирует Кондратьева.