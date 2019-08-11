Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4874 от 12.08.2019 под заголовком: Стройки станут ближе к самолетам

Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки

Минтранс разработал законопроект о резком сокращении приаэродромных территорий

Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам. «Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему. ПАТ – территория вокруг аэропорта радиусом 30 км с особым режимом использования, строительство на ней возможно только по согласованию с Росавиацией.

ПАТовая ситуация

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