Статья опубликована в № 4874 от 12.08.2019 под заголовком: Стройки станут ближе к самолетам
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
Минтранс разработал законопроект о резком сокращении приаэродромных территорий
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На приаэродромных территориях построены целые микрорайоны
Марина Лысцева / ТАСС
Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам. «Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему. ПАТ – территория вокруг аэропорта радиусом 30 км с особым режимом использования, строительство на ней возможно только по согласованию с Росавиацией.
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