ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»

Алексей Копаев / ТАСС

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.

Письмо, подготовленное во исполнение поручения правительства после прямой линии с президентом Владимиром Путиным, датировано 18 июля. Его подлинность РБК подтвердила пресс-служба ведомства. Речь идет о прямой линии с президентом, состоявшейся 7 июня 2018 г. На ней, в частности, обсуждались цены на авиабилеты. Путин по итогам эфира поручил правительству следить за ценами на авиабилеты и не допускать их необоснованного роста.

Артемьев в своем письме отметил, что ФАС нашла закономерности в сегменте перевозок пассажиров на ближне- и среднемагистральных самолетах, которые могут приводить к установлению разных цен на сопоставимых маршрутах. Так, по его словам, присутствие «Победы» на маршруте увеличивает конкуренцию и снижает цены на билеты всех перевозчиков. Доходные ставки на маршрутах лоукостера в среднем на 10% ниже, чем на рынке (высчитываются из стоимости кресло-километра, RASK), подсчитало ведомство.

Однако «Победа» в последнее время сосредоточилась на международных направлениях, доля которых у нее уже превышает перелеты внутри страны, отметил глава ФАС. Служба также обратила внимание на случаи отмены или сокращения рейсов «Победы» на внутренних маршрутах. «Полагаем, что такие действия могут быть направлены на сокращение конкуренции, в том числе с «Аэрофлотом» и «Россией» («Победа» и «Россия» входят в группу «Аэрофлот»)», — констатировал Артемьев.

Решить эту проблему, по его мнению, могли бы выход лоукостера из группы «Аэрофлот» и его приватизация. В целом «Победе» следует активнее развивать внутренние перевозки, а стратегия развития авиаперевозчика должна соответствовать «государственным задачам по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних воздушных линиях», уверен Артемьев.

В «Победе» нет доли участия Российской Федерации, решение по этому вопросу (по вопросу приватизации лоукостера) должен принимать сам «Аэрофлот», сказал «Ведомостям» федеральный чиновник. Пресс-секретарь Минтранса отказался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в ФАС и в «Аэрофлот».

По итогам 2018 г. «Победа» перевезла 7,1 млн человек, получив 35,5 млрд руб. выручки и 2 млрд руб. чистой прибыли (отчет по РСБУ). За первое полугодие текущего года «Победа» перевезла более 5 млн пассажиров, став одной из крупнейших авиакомпаний России. Всего по итогам 2019 г. лоукостер планирует перевезти 10 млн человек.