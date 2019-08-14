Бизнес / Торговля и услуги

Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов

Теперь нет избыточных требований, зато есть рекомендации по господдержке и правильному мытью рук

Министерство экономического развития предложило владельцам заведений общественного питания собственную версию регулирования рынка. Она призвана отменить избыточные и устаревшие нормы СанПиНа. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.

Основную часть книги почти из 200 страниц составляют правила обеспечения пищевой безопасности, взятые из требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», и рекомендации, как лучше эту безопасность обеспечить. При этом они не включают требования целого ряда СанПиНов, регулирующих отрасль, указывает представитель Минэка. Там нет знаменитых требований о помещении под яйцебитню, замачивании овощей и зелени в уксусном растворе, мытье посуды ветошью и др. Зато есть рекомендации в том числе по охране труда, пожарной и экологической безопасности, защите прав потребителей, мерам господдержки и даже о необходимости мыть руки с мылом, а также не использовать испорченные продукты. Кроме того, документ содержит отсылки к Налоговому и Трудовому кодексам, принципам ХАССП – одной из самых распространенных систем менеджмента – и другим нормам.

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