Бренд «Елки-палки» выставлен на продажу

«Елки-палки» и «Маленькая Япония» выставлены на торги, вряд ли на них найдутся покупатели, сомневаются рестораторы Евгений Разумный / Ведомости

Информация о продаже брендов «Елки-палки» и «Маленькая Япония» есть на официальном портале по проведению торгов torgi.gov.ru. Так, 4 сентября на открытом аукционе единым лотом будут разыграны два товарных знака «Маленькая Япония» общей стоимостью почти 11 млн руб., а через две недели, 18 сентября, – девять товарных знаков «Елки-палки», в том числе («Елки-палки», «Елки-палки экспресс», «Елки-палки трактир» и проч.). Последний лот размещен повторно с дисконтом в 15% за 75,6 млн руб. – желающих приобрести знаки на торгах 31 июля не нашлось, согласно тендерной документации.

По документам владелец обоих брендов – кипрская «Ай. Пи. Криэйшнз энтерпрайзиз», взыскатель – банк «ФК Открытие». Бренды были заложены «ФК Открытие» в качестве обеспечения по кредиту основного заемщика – компании «Бразерс и компания», входящей в некогда крупный ресторанный холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства», рассказал человек, близкий к одному из его кредиторов. Общий долг перед «ФК Открытие», по его словам, около 540 млн руб. В июне 2018 г. Арбитражный суд Москвы взыскал по иску «ФК Открытие» 453 млн руб. долга по двум кредитным договорам, 2012 и 2013 гг., с «Бразерс и компании», а также с ее солидарных соответчиков: «Бразерс и компания МСК», «Бэстмил», «Мега фуд восток» и кипрской Planet of Hospitality (Russia), свидетельствуют материалы дела. Представитель «ФК Открытие» отказался от комментариев.

Холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства» в конце 90-х гг. основали братья Мераб и Георгий Елашвили вместе со своим свояком Романом Шамиром. Первым их проектом стала открытая по франшизе сеть пиццерий Sbarro. Для управления ею бизнесмены создали «Бразерс и компанию», позднее сделав ее частью холдинга «Г.М.Р. Планета гостеприимства». Сети «Елки-палки» и «Маленькая Япония», созданные ресторатором Аркадием Новиковым, Елашвили с партнерами приобрели только в 2012 г. у инвесткомпании Alfa Capital Partners. К концу 2014 г. холдинг объединял около 300 заведений, включая Sbarro, «Елки-палки» и «Маленькую Японию», рестораны «Восточный базар», Viaggio, лапшичные YamKee и кафе «Кафесто». Сейчас все три бизнесмена признаны банкротами.

4,5 млрд руб. задолжал кредиторам ресторанный холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства», рассказывал в 2017 г. «Ведомостям» его совладелец Мераб Елашвили

О проблемах «Г.М.Р. Планета гостеприимства» стало известно в конце 2016 г., когда сотрудники московских Sbarro устроили забастовку из-за многомесячных задержек заработной платы. Спустя несколько месяцев Мераб Елашвили заявил, что сворачивает бизнес. У холдинга многомиллиардные долги – 4,5 млрд руб., из которых перед ВТБ – 3 млрд руб., перед «Юникредитом» – 0,7 млрд руб., признавался он «Ведомостям». Причиной проблем он видел продуктовое эмбарго, введенное Россией в ответ на западные санкции: многие ингредиенты были импортными. Сказались также девальвация рубля, падение платежеспособности населения, рост арендных ставок.

Последним ударом по бизнесу группы стал затеянный московской мэрией снос строений, возведенных, по мнению городских властей, незаконно. У Елашвили был арендный бизнес – пять торговых объектов, где также располагались заведения холдинга. Все эти строения были демонтированы.

~300 заведений входило в «Г.М.Р. Планета гостеприимства», по ее данным, на конец 2014 г.

Владелец сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов сомневается, что сейчас бренды «Елки-палки» и «Маленькая Япония» могут быть кому-то интересны: дешевле создать новый. «Если уж у кого-то будет желание в очередной раз возрождать русскую кухню, можно придумать что-то созвучное, например «Елки-моталки», – рассуждает он. Интерес к этим брендам переоценен – разработка нового ресторанного бренда и концепции не превышает 5–10 млн руб., указывает гендиректор агентства Mildberry Олег Бериев. Цена устанавливается исходя из договора между правообладателем бренда и кредитором, говорит управляющий партнер консалтинговой группы Veta Илья Жарский, когда бренды обременялись залогом, они были достаточно узнаваемыми, поэтому стоили существенно дороже. Покупать эти активы по начальной цене не имеет смысла, скорее всего, в отсутствие спроса на актив размер дисконта позволит приобрести бренды по символической цене, добавляет он.

Покупатель может найтись на все, хотя оценить стоимость бренда как нематериального актива сложно – необходимо учитывать репутацию бренда, его медийность и принадлежность к истории, рассуждает директор брендингового агентства Depot Алексей Андреев. Исходя из этого бренд «Елки-палки» в более выгодной ситуации: потребители его еще помнят, хотя дисконт придется сделать еще не раз, продолжает он, а вот позиция «Маленькой Японии» незавидна. Создатель обоих брендов Новиков не заинтересован в их судьбе. «Умерла так умерла», – заявил он «Ведомостям».

Представитель «Юникредита» от комментариев отказался. В пресс-службе ВТБ лишь сообщили, что банк продолжает взыскание задолженности с компаний Елашвили. Связаться с ним «Ведомостям» не удалось.