Минфин предложил зафиксировать надбавку на НДПИ для нефтяников и «Газпрома»

Это будет приносить в бюджет по 400 млрд рублей после 2021 года

Максим Стулов / Ведомости

В Налоговом кодексе с 2016 г. сроком на три года записана мера – повышенный НДПИ для нефтяников и «Газпрома»: так правительство балансировало бюджет, когда цены на нефть падали со $100 до $26 за баррель. НДПИ с «Газпрома» взимался с коэффициентом 1,4441, а НДПИ с нефтяников был увеличен на 428 руб. за тонну. В 2018 г. мера была продлена еще на три года.

На прошлой неделе Минфин предложил сделать повышенный НДПИ для нефтяников и «Газпрома» постоянным, пишет РБК со ссылкой на источники.

Это подтверждают два собеседника «Ведомостей» в нефтяных компаниях и представитель Минфина. Еще один человек в крупной нефтяной компании знает, что поправки в Налоговый кодекс готовятся, но пока не внесены в правительство: «Может, их внесут до конца этой недели».

«Все нефтяники ожидали, что надбавка к НДПИ закончится в 2021 г. Год назад на высшем уровне были даны устные гарантии отмены надбавки, нынешние действия Минфина выглядят непоследовательно», – удивляется человек, близкий к крупной нефтяной компании.

«Сейчас нефтяная отрасль ставит рекорды прибыльности. Доходы от налоговых «нашлепок» заложены в бюджет для финансирования национальных проектов, и иных источников для этого нет», – говорит представитель Минфина. Сколько бюджет получит от надбавок, он не говорит. Бюджет отказывается от дополнительных доходов сейчас, когда расходы уже сформированы, иначе нужно срочно искать иные источники финансирования, то есть повышать иные налоги, продолжает представитель Минфина: «А министерство не готово пойти на повышение налогов для остальных отраслей экономики и граждан России».

Повышенный коэффициент действует для нефтяников до конца 2021 г., он приносит в бюджет по 210 млрд руб. в год, посчитал главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Поступления от повышенного НДПИ для «Газпрома» составляют примерно по 160–190 млрд руб. в год, говорит он, но напоминает, что эта величина может меняться в зависимости от цены газа.

«Минфину нужно балансировать бюджет», – меланхоличен собеседник в нефтяной компании.

«Роснефть» с 2018 г. добилась льгот для обводненного Самотлорского месторождения – по 35 млрд руб. в год на 10 лет. На Приобском месторождении «Газпром нефть» может получить 13,4 млрд руб. в год – через льготный НДПИ на 10 лет, а «Роснефть» – еще 46 млрд руб. в год за тот же срок.

Кроме того, если правительство одобрит Арктический законопроект, то нефтедобытчики на севере Красноярского края обеспечат бюджету по 60 млрд руб. в год выпадающих доходов, а уже одобренные льготы при добыче нефти – 94,4 млрд руб. в год – могут увеличиться до 156 млрд руб. Так бюджет может оказаться и в минусе после 2021 г.

Представители «Газпрома», «Роснефти» и «Газпром нефти» не ответили на вопросы «Ведомостей».