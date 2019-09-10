Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу
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10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL. По мнению заместителя гендиректора PGNiG Мачея Вожняка, из-за вердикта суда «Газпром» не сможет полностью остановить транзит газа через Украину как минимум в ближайшие месяцы. «Мы изучаем юридические и коммерческие последствия этого решения», – сообщили в «Газпром экспорте».
Степень доступа «Газпрома» к мощностям OPAL является предметом спора с момента начала строительства этой трубы. По сути, это один из двух (второй – NEL) газопроводов – отводов от «Северного потока», который был запущен в эксплуатацию в конце 2011 г. Никаких других источников газа для OPAL и NEL, кроме российского газа, нет. Но в 2009 г. в Европе был принят Третий энергопакет, нормы которого призваны не допускать поставщиков газа к доминирующему положению на рынке. Применительно к OPAL как трансграничному трубопроводу от Германии в Чехию это подразумевало, что «Газпром» мог использовать лишь половину пропускной способности трубы. В абсолютных значениях – чуть более 18 млрд куб. м газа в год при проектной мощности OPAL 36,5 млрд куб. м. NEL эти ограничения не касались, так как он не выходит за пределы Германии.
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