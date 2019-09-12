«Т плюс» планирует инвестировать 325 млрд рублей до 2032 года

Сергей Портер / Ведомости

«Т плюс» планирует инвестировать в свои ТЭС и тепловые сети около 325 млрд руб. до 2032 г.: 100 млрд предусмотрены действующим инвестиционным планом, а 225 млрд руб. – новой стратегией, которую в четверг представил и. о. гендиректора Андрей Вагнер.

Большую часть средств компания планирует вложить в модернизацию теплоэлектростанций по договорам предоставления мощности (ДПМ): обновление 11 ТЭС мощностью 2,6 ГВт потребует 107,6 млрд руб. (Проекты для модернизации отбираются ежегодно на конкурсе.) Три станции уже прошли отбор: два энергоблока Пермской ТЭЦ-9 должны обновиться к 2022 г., Ижевская ТЭЦ-2 – к 2023 и Самарская ТЭЦ-2 – к 2025 г. Капитальные затраты на эти проекты – от 2,6 млрд руб. до 5,2 млрд руб. Если все проекты компании будут отобраны, это будет стоить потребителям 253,5 млрд руб., посчитал аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр.

Еще 49,6 млрд руб. компания направит на модернизацию тепловых сетей, после ее окончания средние потери в тепловых сетях должны снизиться с 25% до 10%. Всего же на их обновление нужно около 200 млрд руб. на 10 лет. Около половины этой суммы может предоставить ВЭБ, рассказал Вагнер.

Финансировать новую стратегию компания планирует за счет доходов от модернизации ТЭС, концессий на тепловые сети и заемных средств. Инвестиции приведут к росту EBITDA с 58 млрд в 2019 г. до 75 млрд руб. в 2032 г.

Эффективный возврат на инвестиции составит около 10% – против 14% по ДПМ, посчитал Скляр: «Это объясняется слабой экономикой инвестиций в теплосети, где никаких механизмов возврата на инвестиции не предусмотрено».