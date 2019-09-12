Лучший курорт в мире откроет ресторан в Москве

В Москве Mriya начнет работать в здании, принадлежащем Сбербанку MriyaResort&Spa

Первый ресторан, принадлежащий курортному комплексу Mriya Resort & Spa, откроется в ноябре в Москве, рассказал «Ведомостям» гендиректор курорта Грант Бабасян. Помещение под ресторан «Черное море» уже найдено, продолжает он, – в бизнес-центре President Plaza (принадлежит Сбербанку) на Кутузовском проспекте. Общая площадь ресторана – 200 кв. м, он расположится на первом этаже здания и будет рассчитан примерно на 50 гостей.

Кухня будет черноморская, с акцентом на традиционные продукты побережья: морскую рыбу, сезонные овощи и фрукты, травы, внесезонные продукты, продолжает собеседник «Ведомостей». Средний чек будет зависеть от времени посещения заведения, говорит Бабасян: утром и в обед будет отдельное меню, а загрузка ресторана будет идти за счет работников бизнес-центра, средний чек составит 800 руб., вечернее меню будет другим – от 1500 руб.

Вся команда от управляющих до поваров наша, выросла в Mriya, говорит Бабасян. Если проект будет успешным, компания откроет рестораны во всех городах-миллионниках. Опыт организации питания вне курорта, по словам Бабасяна, у компании есть: недавно было открыто два ресторана в аэропорте Симферополя.

Размер инвестиций в проект не раскрывается. Средства будут собственные, сказал Бабасян. Концепция небольшая, так что инвестиции вряд ли превышают 20–25 млн руб. в одну точку, говорит владелец сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов.

Курортный комплекс Mriya Resort & Spa открыт в 2014 г. на Южном берегу Крыма в 26 км от Ялты. Концепцию курорта разрабатывал знаменитый британский архитектор сэр Норман Фостер, лауреат Императорской и Притцкеровской премий. Строительство финансировал Сбербанк, что обошлось ему в $300 млн. Сбербанк – единственный владелец Mriya Resort & Spa. Комплекс занимает территорию в 27 га, на которой помимо санаторно-курортного комплекса на 422 номера и виллы будет построен винно-дегустационный комплекс, включающий в себя винодельню, школу сомелье, школу виноделия, винный ресторан и сыроварню. Комплекс имеет 17 точек питания разных кухонь и концепций. Mriya ежегодно выигрывает различные профессиональные призы, в 2018 г. комплекс выиграл три премии World Travel Awards, одной из главных мировых профессиональных наград в сфере туризма: лучший курорт в мире, лучший семейный курорт с виллами и лучший люксовый курорт с виллами.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает инициативу Mriya Resort & Spa интересной: гостиничный и ресторанный бизнес – это одна индустрия и идут рука об руку.

В мире есть примеры синергии гостиничных и ресторанных компаний. Знаменитый французский повар Ален Дюкасс помимо руководства собственной ресторанной группой возглавляет гостиничную сеть Les Collectionneurs, объединяющую 585 независимых европейских отелей. Один из крупнейших гостиничных операторов в мире, InterContinental Hotels Group, до 2003 г. принадлежал ресторанному холдингу Mitchells & Butlers.

Но Миронову идея Mriya не кажется перспективной: «В России рестораны у гостиниц обычно сомнительного качества. Именно поэтому последнее время отели взяли за правило приглашать к себе известных рестораторов». Например, в гостинице «Азимут Смоленская» есть проект «Сахалин» Бориса Зарькова и Владимира Мухина, а также «#СибирьСибирь» Дениса Иванова; в отеле The Ritz-Carlton есть ресторан Novikov Аркадия Новикова.

В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев.