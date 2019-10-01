ЦБ может стать одним из крупнейших землевладельцев России
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Принадлежащий Центробанку Московский индустриальный банк (МИнБ) в августе и сентябре подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайства о приобретении долей в 11 компаниях в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае, следует из данных на сайте службы. Они входят в аграрную группу «Ростовская нива», в числе активов которой 150 000 га сельскохозяйственных земель и пять зерновых элеваторов, сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка.
«Ростовская нива» – российская часть бизнеса владельцев некогда крупнейшей казахстанской аграрной компании «Алиби», рассказал «Ведомостям» знакомый руководства «Ростовской нивы» и подтвердил близкий к ней человек. Представитель МИнБа это не комментирует. Согласно ЕГРЮЛу, сейчас компании принадлежат разным не связанным между собой физлицам, но, как говорит знакомый руководства агрохолдинга, они по-прежнему имеют отношение к собственникам «Алиби».
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