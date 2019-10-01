Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4911 от 02.10.2019 под заголовком: Центральный земельный банк

ЦБ может стать одним из крупнейших землевладельцев России

Санируемый им МИнБ получит земли бывшего крупнейшего в Казахстане зернотрейдера

Принадлежащий Центробанку Московский индустриальный банк (МИнБ) в августе и сентябре подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайства о приобретении долей в 11 компаниях в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае, следует из данных на сайте службы. Они входят в аграрную группу «Ростовская нива», в числе активов которой 150 000 га сельскохозяйственных земель и пять зерновых элеваторов, сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка.

«Ростовская нива» – российская часть бизнеса владельцев некогда крупнейшей казахстанской аграрной компании «Алиби», рассказал «Ведомостям» знакомый руководства «Ростовской нивы» и подтвердил близкий к ней человек. Представитель МИнБа это не комментирует. Согласно ЕГРЮЛу, сейчас компании принадлежат разным не связанным между собой физлицам, но, как говорит знакомый руководства агрохолдинга, они по-прежнему имеют отношение к собственникам «Алиби».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике