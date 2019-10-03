Треть нефти в России добывать невыгодно

Нефтяники не смогут без льгот достать треть российской нефти Евгений Разумный / Ведомости

Роснедра завершили инвентаризацию крупных российских нефтяных месторождений – действующих и еще не осваиваемых, сообщил замруководителя агентства Орест Каспаров. Она проводилась по поручению курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака, чтобы оценить эффективность имеющихся налоговых льгот и понять, как стимулировать добычу.

По словам Каспарова, Роснедра насчитали около 2700 месторождений с общими запасами 28,9 млрд т нефти. Проводилась инвентаризация месторождений с запасами свыше 5 млн т, за исключением стратегических, разрабатываемых на условиях соглашений о разделе продукции и уже получивших льготы. Всего таких набралось 593 с запасами 17,2 млрд т. Из них 33% месторождений разрабатывать нерентабельно, сказал Каспаров, запасы нефти на них составляют 5,7 млрд т. По его словам, 61% рентабельных месторождений находится в Уральском федеральном округе, но там же «самая большая концентрация нерентабельных – 74%»: «Регион нуждается в льготах».

Как были подсчитаны эти запасы, он не сказал. Минприроды и BP дают другие цифры. Минприроды 20 сентября сообщило о приросте запасов нефти в России в 2018 г. на 8% до 9,8 млрд т. BP в своем ежегодном отчете оценивает российские запасы в 14,6 млрд т. Правда, методология британской компании отличается от российской: она оценивает только извлекаемые запасы, к нефти она относит все жидкие углеводороды, например газовый конденсат, но не учитывает запасы, разработка которых нерентабельна. Данные Минприроды – просто форма сбора статистических данных от компаний, корректность которых не проверяется, комментирует директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭКа Vygon Consulting Дарья Козлова.

Инвентаризация пока не завершена, замечает Козлова: «Оценка сделана в очень позитивном макросценарии при цене нефти $70 за 1 барр. и курсе 65 руб./$.». К тому же были инвентаризированы не все запасы, а только 60% от технически извлекаемых, данные более чем для половины месторождений взяты из проектно-технической документации, утвержденной еще в 2016–2018 гг., перечисляет Козлова.

Представители Минприроды, Козака, Минэнерго не ответили на вопросы «Ведомостей». Представитель Минфина сказал, что делать какие-то выводы рано.

Окончания инвентаризации запасов нефти в России дожидаются и чиновники, и нефтяные компании. И те и другие рассчитывают, что эти данные помогут им в борьбе либо за новые льготы, либо против. «Нужно найти баланс между выгодой государства и выгодой недропользователей», – заявил Каспаров. По его словам, месторождения настолько разные, что трудно выработать единые критерии для всех. Льготы необходимо дифференцировать, соглашалась партнер EY Марина Белякова. Минэнерго, которое ожидает падения добычи после 2022 г., предлагало, в частности, стимулировать разведку, предоставив вычет из налога на прибыль, а все месторождения Западной Сибири перевести на налог на добавленный доход (НДД), который зависит от финансового результата конкретного проекта.

Противостояние нефтяного лобби и Минфина, выступающего за ограничение льгот нефтяникам, привело к мораторию на предоставление новых льгот до начала 2020 г. Именно на это время было запланировано окончание инвентаризации месторождений. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в июле на совещании с президентом Владимиром Путиным просил о моратории до 2024 г., рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника и человек, близкий к крупной нефтяной компании.

«В России рентабельность месторождений часто зависит не столько от издержек, цен и доступности технологий, сколько от налогового режима, поскольку базовые налоговые ставки практически не учитывают издержки. Существенная доля нерентабельных запасов является аргументом в пользу более масштабного применения НДД», – считает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.