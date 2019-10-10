Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4917 от 10.10.2019 под заголовком: Леденящее предложение

«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать от 15 до 20% арктического проекта

Но сперва им нужно добиться от государства налоговых льгот для «Восток ойла»

Госкомпания «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова рассматривают возможность на начальном этапе, сразу после получения налоговых стимулов от государства, продать миноритарную долю в арктическом нефтяном проекте «Восток ойл». Об этом «Ведомостям» рассказали федеральный чиновник, человек, близкий к одному из потенциальных покупателей, и два человека, близких к разным сторонам возможной сделки.

Трое из них говорят, что рассматривается возможность продать от 15 до 20% в компании, которая может объединить Пайяхское месторождение «Нефтегазхолдинга», Лодочное, Тагульское, Ванкорское, восточнотаймырские месторождения «Роснефти» и ее совместный проект с ВР «Ермак нефтегаз». Федеральный чиновник уточняет, что летом этого года речь шла о продаже менее 40%, но позже условия могли измениться.

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Комментарии
tamara-mika
09:57 10.10.2019
Ситуация примерно такая?: я у себя на даче разведала газ. Чтобы не платить в бюджет налоги за результат коммерческой разработки недр, попрошу у государства льготы на 30 лет (для меня лично - навсегда) , потом продам соседу 30% стоимости будущего проекта по добыче, на эти деньги купим оборудование и т.д. И заживем. А всем любопытным будем говорить, что продаём стратегическое сырьё и поддерживаем долю государства на мировом рынке, чтобы не заняли конкуренты, через 30 лет станем крупнейшим налогоплательщиком страны, а государство останется крупнейшим экспортером .
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