«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать от 15 до 20% арктического проекта

Но сперва им нужно добиться от государства налоговых льгот для «Восток ойла»

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«Роснефти» не жалко поделиться с инвесторами своим арктическим проектом (на фото главный исполнительный директор Игорь Сечин) Евгений Разумный / Ведомости

Госкомпания «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова рассматривают возможность на начальном этапе, сразу после получения налоговых стимулов от государства, продать миноритарную долю в арктическом нефтяном проекте «Восток ойл». Об этом «Ведомостям» рассказали федеральный чиновник, человек, близкий к одному из потенциальных покупателей, и два человека, близких к разным сторонам возможной сделки.

Трое из них говорят, что рассматривается возможность продать от 15 до 20% в компании, которая может объединить Пайяхское месторождение «Нефтегазхолдинга», Лодочное, Тагульское, Ванкорское, восточнотаймырские месторождения «Роснефти» и ее совместный проект с ВР «Ермак нефтегаз». Федеральный чиновник уточняет, что летом этого года речь шла о продаже менее 40%, но позже условия могли измениться.