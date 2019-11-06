Производители сельхозтехники просят у правительства еще 6,4 млрд рублей

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Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация «Росспецмаш» попросила премьер-министра Дмитрия Медведева выделить в 2019 г. дополнительные средства на госпрограмму субсидирования скидок на выпускаемую в России сельхозтехнику («программа 1432»). Предусмотренные в текущем году 11 млрд руб. были израсходованы еще 3 октября. Заводы по согласованию с Минсельхозом продолжили продавать технику по условиям программы для проведения уборочных и осенних полевых работ. В итоге общая сумма субсидий по заключенным договорам сверх лимита по состоянию на 11 октября составила 6,4 млрд руб. Это следует из письма ассоциации Дмитрию Медведеву, датированного 1 ноября. «Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил представитель ассоциации. Письмо получено, позиция будет сформирована позже, пояснили в пресс-службе правительства.

По условиям «программы 1432» невыплаченная субсидия может быть предоставлена в следующем году. В проекте федерального бюджета 2020 г. на эту программу заложено 7 млрд руб. «Однако перенос выплаты субсидии на 2020 г. приведет к остановке «программы 1432» в период весенних работ», так как на нее останется всего 600 млн руб., предупреждает «Росспецмаш» в письме Медведеву. Поэтому ассоциация просит «принять безотлагательные меры по увеличению финансирования из федерального бюджета» в 2019 г. до 17,4 млрд руб.