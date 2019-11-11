Инвесторы доверяют золоту больше, чем валютам

Однако не все эксперты уверены, что инвестиции в золото гарантируют безопасность и защиту активов. «Золото и безопасность – это разные категории. По крайней мере, если речь идет об инвестировании или о хеджировании финансовых рисков», – уверен генеральный директор ИК «Иволга капитал» Андрей Хохрин. Золото является защитным активом, но это не синоним безопасного актива, добавляет начальник отдела инвестиций «БКС брокера» Нарек Авакян. Золото подвержено сильным ценовым колебаниям, от максимумов 2011 г. цена унции до сих пор ниже на 25%, приводит данные эксперт. На Лондонской бирже металлов унция золота стоила $1455 11 ноября. «Но этот драгоценный металл является достаточно ликвидным, чтобы быть глобальным активом для инвестиций. Он имеет репутацию защитного актива, поскольку почти всегда, когда на мировых финансовых рынках наблюдается высокая волатильность, спрос на золото в мире растет», – рассуждает эксперт.