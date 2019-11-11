Инвесторы доверяют золоту больше, чем валютам
Более двух третей розничных инвесторов из Китая, Индии, Северной Америки, Германии и России считают, что золото является надежной защитой от инфляции и колебаний валютных курсов, и доверяют ему больше, чем валютам, говорится в исследовании сектора розничных инвестиций и ювелирного рынка Всемирного совета по золоту, опубликованном во вторник, 12 ноября. «Золото привлекает инвесторов как инструмент хеджирования системных рисков и сильных откатов фондового рынка. Некоторые используют его как способ сохранить сбережения, а также для хеджирования инфляции и валютных рисков», – поясняет директор группы исследований рынка Всемирного совета по золоту Алистер Хьюитт. 67% розничных инвесторов считают, что роль золота в их портфеле заключается в защите сбережений или получении хорошей долгосрочной прибыли, приводит данные он, особенно эта тенденция стала заметна после кризиса 2008 г.
Однако золото проигрывает другим розничным инвестиционным продуктам и модным товарам с точки зрения онлайн-доступности, маркетинга и коммуникаций, подчеркивают эксперты Всемирного совета по золоту в своем исследовании: только 9% золотых монет и 6% ювелирных изделий в мире розничными инвесторами приобретаются онлайн. И это отталкивает от инвестиций в золото более юную аудиторию, говорится в исследовании.
Особенно ярко разница в восприятии золота у разных поколений выражена на ювелирном рынке Китая: только 40% потребителей фэшн-сегмента в возрасте от 18 до 24 лет заинтересованы в приобретении золота, тогда как среди покупателей в возрасте от 55 до 65 лет потенциальных инвесторов в золото 88%. С такой же проблемой сталкивается, например, рынок бриллиантов: поколение миллениалов не заинтересовано в покупке изделий с бриллиантами. Для решения этой проблемы в том числе в 2015 г. была создана Ассоциация производителей бриллиантов, которая разрабатывает маркетинговые компании, призванные продвигать бриллиантовую продукцию на разных рынках.
Однако не все эксперты уверены, что инвестиции в золото гарантируют безопасность и защиту активов. «Золото и безопасность – это разные категории. По крайней мере, если речь идет об инвестировании или о хеджировании финансовых рисков», – уверен генеральный директор ИК «Иволга капитал» Андрей Хохрин. Золото является защитным активом, но это не синоним безопасного актива, добавляет начальник отдела инвестиций «БКС брокера» Нарек Авакян. Золото подвержено сильным ценовым колебаниям, от максимумов 2011 г. цена унции до сих пор ниже на 25%, приводит данные эксперт. На Лондонской бирже металлов унция золота стоила $1455 11 ноября. «Но этот драгоценный металл является достаточно ликвидным, чтобы быть глобальным активом для инвестиций. Он имеет репутацию защитного актива, поскольку почти всегда, когда на мировых финансовых рынках наблюдается высокая волатильность, спрос на золото в мире растет», – рассуждает эксперт.
На золото влияет очень много нерыночных факторов, которые спрогнозировать невозможно, подчеркивает Авакян. Торговое напряжение между США и Китаем, Brexit, отрицательная доходность по значительной части государственного долга – все это влияет на поведение инвесторов, перечисляет Хьюитт. Так, летом 2019 г. впервые с апреля 2013 г. золото превысило психологически важную отметку – $1500 за унцию. Произошло это именно из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем: президент США Дональд Трамп пообещал с осени ввести 10%-ные пошлины на импортируемые товары из Китая. Всего с начала нового витка торговой войны между США и Китаем золото подорожало на 3,6%. По сути, золото является лишь еще одним инструментом для хранения денег во время нестабильности глобальных финансовых рынков, заключает Авакян.