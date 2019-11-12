Moody’s прогнозирует снижение ставок на полувагоны в 2020 году

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Сейчас профицит по полувагонам превышает 10% от их общего количества, а в 2020 г. дойдет до 15–17% Андрей Гордеев / Ведомости

Ситуация на российском рынке железнодорожных перевозок ухудшается: перевозки ненефтяных товаров сокращаются из-за изменения структуры экспорта сырьевых товаров (сокращения экспорта угля, в частности). Это приводит к профициту вагонов и давлению на операторов полувагонов – крупнейшего сегмента в российских железнодорожных перевозках, говорится в обзоре железнодорожного сектора России агентства Moody’s.

За 10 месяцев 2019 г. общая погрузка на сети РЖД снизилась на 0,7% до 1,066 млрд т. Погрузка угля – главного груза – упала на 0,5%, нефти и нефтепродуктов (2-е место) – на 2,6%. Железнодорожные перевозки строительных материалов растут (3-е место, плюс 0,1%. – «Ведомости»), но они не смогут нивелировать негативного влияния на отрасль слабой конъюнктуры угольного рынка и инфраструктурных ограничений на экспорт по железной дороге в азиатском направлении, отмечается в отчете Moody’s. По итогам года падение общей погрузки может составить 0,5% против роста в 2,2% годом ранее, следует из октябрьской версии проекта финансового плана РЖД.