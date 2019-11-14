Новым владельцем «Интуриста» стала турецкая Anex Tour
Владелец Anex Tour Нешет Кочкар объявил о покупке российского туроператора «Интурист». Об этом он сообщил турецкому изданию TurizmGüncel, пообещав раскрыть подробности сделки позже.
«Интурист» не подтвердил и не опроверг данную сделку. Компания планирует сделать официальное заявление после завершения процесса. «Ведомости» направили запрос в Anex Tour.
Об интересе Кочкара и краснодарского бизнесмена Романа Баталова, зятя экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, к «Интуристу», ранее писал Forbes. По информации издания, партнеры могут получить по 50% туроператора, бизнес которого оценивается в $10 млн. Два участника рынка тогда подтвердили «Ведомостям» факт переговоров.
На данном этапе Баталов в сделке не участвует, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с руководством российского туроператора. Он затруднился оценить, вероятен ли в сделке второй этап, в котором этот предприниматель может принять участие. Связаться с Баталовым оперативно не удалось. «Ходатайство Anex Tour о приобретении туроператора «Интурист» в антимонопольное ведомство не поступало», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.
«Интурист» – один из крупнейших российских туроператоров, который работает на рынке выездного, внутреннего и въездного туризма. До недавнего времени он принадлежал британской компании Thomas Cook Group, объявившей о ликвидации в конце сентября.
Anex Tour, по оценкам Ассоциации туроператоров России, входит в тройку крупнейших российских туроператоров. Ежегодно он отправляет из России на отдых около 2,5 млн туристов. Годовой турпоток «Интуриста» составляет около 1,2–1,3 млн человек. Их совокупный турпоток может составить около 3,5 млн туристов в сегменте выездного и внутреннего туризма, а вместе с въездным туризмом – почти 4 млн.
У Anex Tour есть интересы в «Интуристе», говорили собеседники «Ведомостей»: Кочкар – миноритарий Thomas Cook. Как акционер, он рассчитывает на компенсацию после банкротства и может получить долю в «Интуристе» практически бесплатно.