Новым владельцем «Интуриста» стала турецкая Anex Tour

На данном этапе Баталов в сделке не участвует, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с руководством российского туроператора. Он затруднился оценить, вероятен ли в сделке второй этап, в котором этот предприниматель может принять участие. Связаться с Баталовым оперативно не удалось. «Ходатайство Anex Tour о приобретении туроператора «Интурист» в антимонопольное ведомство не поступало», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.