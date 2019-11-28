Сбербанк получил долю в Афипском НПЗ
Дочерняя структура Сбербанка – «Сбербанк инвестиции» – стала владельцем 8% Афипского НПЗ (Краснодарский край), входящего в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Изменения в структуре собственников НПЗ зарегистрированы в системе «СПАРК-Интерфакс» 27 ноября. 92% завода по-прежнему принадлежат «Ойл технолоджис» из группы «Сафмар». Представители Сбербанка, «Сафмара» от комментариев отказались.
Афипский НПЗ мощностью 6 млн т производит печное топливо, мазут, прямогонный бензин, керосин и дизельное топливо. По итогам 2018 г. выручка от продаж завода составила 8,8 млрд руб., чистая прибыль была отрицательной. В 2010 г. Афипский НПЗ у структур Олега Дерипаски купила «Нефтегазиндустрия», принадлежащая «АФ-активу» и кипрским компаниям. В октябре 2017 г. завод перешел в управление ГК «Новый поток» Дмитрия Мазурова, а в мае этого года был продан структурам Гуцериева.
В начале октября стало известно, что Сбербанк предоставит «Сафмару» кредит в $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ. До 2023 г. предполагается построить комплекс гидротрекинга, установку замедленного коксования. После реализации инвестиционной программы производство светлых нефтепродуктов заводом составит 80–85%, а глубина переработки – 100%. Также после покупки НПЗ летом этого года «Сафмар» договорился со Сбербанком о реструктуризации 170 млрд руб. долга предприятия. Сбербанк кредитовал также и Антипинский НПЗ (Тюменская обл.), который также принадлежал «Новому потоку», сейчас банк контролирует этот завод. Против самого Мазурова в июле были возбуждены уголовные дела по обвинению в мошенничестве и растрате. Сейчас он находится под арестом в СИЗО.
Сбербанк изначально сделал не самую удачную инвестицию, когда предоставил заем Афипскому НПЗ и продолжил поддерживать актив, рассчитывая на окупаемость инвестиций, говорит аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов. Возможно, банк рассчитывает на изменения в налоговом маневре, на улучшение среды для независимых НПЗ, которое предстоит в будущем, рассуждает эксперт. «По сути, приобретение 8% – это просто способ дать мажоритарному акционеру денег на развитие НПЗ», – рассуждает Антонов. Бизнес НПЗ построен на большом оборотном капитале, на который нужно закупить нефть, переработать и продать, без постоянной подпитки убыточному предприятию очень сложно существовать, говорит он. Учитывая, что чистый убыток компании за прошлый год составил 8,8 млрд руб., за пакет в 8% банк мог заплатить порядка 8–10 млрд руб. – сумму, необходимую для покрытия убытка и обеспечения дальнейшей работы предприятия, полагает Антонов.
Если исходить из мощности завода и планируемых инвестиций, стоимость Афипского НПЗ может составлять порядка 80–100 млрд руб. соответственно, стоимость 8% компании составит примерно 6,5–8 млрд руб., подсчитывает начальник отдела инвестидей «БКС брокера» Нарек Авакян. Пакет в НПЗ – не стратегическая инвестиция для Сбербанка, а скорее тактическая, уверен он: «Сафмар» – крупный клиент банка. «Вероятнее всего, такая инвестиция не будет долгосрочной и в ближайшие пять лет этот пакет будет реализован», – уверен Авакян.