Сбербанк получил долю в Афипском НПЗ

В начале октября стало известно, что Сбербанк предоставит «Сафмару» кредит в $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ. До 2023 г. предполагается построить комплекс гидротрекинга, установку замедленного коксования. После реализации инвестиционной программы производство светлых нефтепродуктов заводом составит 80–85%, а глубина переработки – 100%. Также после покупки НПЗ летом этого года «Сафмар» договорился со Сбербанком о реструктуризации 170 млрд руб. долга предприятия. Сбербанк кредитовал также и Антипинский НПЗ (Тюменская обл.), который также принадлежал «Новому потоку», сейчас банк контролирует этот завод. Против самого Мазурова в июле были возбуждены уголовные дела по обвинению в мошенничестве и растрате. Сейчас он находится под арестом в СИЗО.