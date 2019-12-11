Siemens не сможет заключить инвестконтракт на локализацию газовых турбин

В июле заявку на заключение инвестиционного контракта на локализацию газовой турбины большой мощности подавала «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ; 65% принадлежит Siemens, 35% – «Силовым машинам» Алексея Мордашова). Он должен позволить газовым турбинам СТГТ получить статус «Сделано в России», а предприятию – статус российского производителя. За это компания обязуется к середине 2023 г. довести локализацию турбины SGT5-2000E до 90%, включая компоненты «горячего тракта» (лопатки, газораспределитель и камеры сгорания). Требования по локализации предъявляются к оборудованию, применяемому по программе модернизации ТЭС, принятой в этом году.