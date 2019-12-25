Иностранные аудиторы знают о нефти в России больше государства

Аудит – такая деятельность, где особенно важна репутация, создать с нуля национального игрока, которому будут доверять все, сложно, указывает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Это как с финансовым аудитом – несмотря на ухудшение отношений с Западом, за редким исключением отчетность крупнейших российских компаний аудирует большая четверка. Если исключить дальнейшую автаркизацию российской экономики, необходимости в создании национального игрока нет, но она может появиться, если все пойдет по пути еще большего ухудшения международных отношений, новых серьезных санкций и т. д.». Не факт, что нефтяники будут приветствовать создание национального игрока: если его услуги станут обязательными, это может увеличить издержки, аудит придется проходить сразу у двух компаний, заключает он.