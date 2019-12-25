Иностранные аудиторы знают о нефти в России больше государства
В СССР достоверность запасов нефти и газа устанавливалась и подтверждалась экспертизой Государственной комиссии по запасам (ГКЗ), указывают эксперты Vygon Consulting в обзоре «Инвентаризация запасов: необходимость системных изменений», но тогда экономика месторождений играла второстепенную роль, основное внимание уделялось геологической изученности и стадии разработки.
Рыночные отношения потребовали оценки стоимости активов при слияниях и поглощениях, привлечении заемного финансирования, размещении акций на фондовых рынках, участии в аукционах, продолжают эксперты, теперь именно экономика разработки и стоимостная оценка запасов нефти и газа вышли на первый план.
Нефтяники искали заемный капитал в основном за рубежом, понадобилась отчетность по международным стандартам и раскрытие данных о запасах в соответствии с требованием местных регулирующих органов – и пришлось привлекать иностранные консалтинговые компании. Аудит запасов «Роснефти» и «Газпром нефти» делает DeGolyer & MacNaughton, а «Лукойла» – Miller & Lents, эти консультанты фактически стали монополистами на рынке аудита запасов углеводородного сырья, говорится в обзоре: они ежегодно проводят аудит запасов по западным классификациям PRMS и SEC.
Но в России действует собственная классификация. До 2016 г. она не учитывала рентабельности запасов. Расхождение в российской и международной оценках бывало двукратным – 30 млрд и 14,6 млрд т соответственно, указано в обзоре. Биржи и банки до сих пор не принимают во внимание российскую оценку. В 2019 г., когда было инвентаризировано 60% извлекаемых запасов, выяснилось, что рентабельно лишь 64% (11,2 млрд т).
Иностранные консультанты знают о запасах в России больше, чем государство, уверяет Vygon. «Нефтяники сдают государству геологические и гидродинамические модели, укрупненные экономические нормативы. Эта информация не актуализируется ежегодно, ее качество зачастую под вопросом», – говорит управляющий директор Vygon Consulting Григорий Выгон (с 2008 по 2011 г. возглавлял департамент экономики и финансов Минприроды). Иностранные аудиторы же именно ежегодно получают наиболее полные сведения о российских недрах в детальной разбивке, включая инженерные данные по скважинам, экономике и проч. А это риски – США вводят все новые санкции. В России необходимо создавать систему национального аудита, делают вывод эксперты Vygon Consulting, ее задача – сформировать прозрачный институт экспертов и компетентных лиц, перейти на ежегодный поскважинный расчет запасов, создать условия для финансового аудита запасов.
«Роснедра через ГКЗ организуют государственную экспертизу запасов. У аудиторов другая функция: они нужны для оценки бизнеса и привлечения капитала, – говорит Выгон. – Аудиторы могут помочь повысить качество госэкспертизы и взять на себя часть работы по оперативному подсчету запасов без изменения технологических решений по мелким месторождениям».
Речь идет не о какой-то специальной компании, а о новой системе подсчета запасов, основанной на институте экспертов в сфере недропользования и компетентных лиц, продолжает Выгон: «Национальные аудиторы могут быть частными или государственными, их должно быть достаточно для обеспечения нормальной конкуренции. Важно, чтобы это были российские юридические лица».
России необходима своя классификация запасов, которая будет восприниматься государством, банками, биржей, компаниями при принятии инвестиционных решений, согласен собеседник «Ведомостей», близкий к Минприроды: «Это может занять около двух лет, а система – называться «национальный аудит» или как-то по-другому».
Большинство крупнейших российских нефтегазовых компаний – публичные акционерные общества, в их капитале – иностранные стратегические и портфельные инвесторы, а им для уверенности в положении компаний нужны данные о запасах, аудированные международными консультантами с проверенной репутацией и опытом на рынке, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов: «Национальный аудитор тоже желателен, но его оценки будут носить вспомогательный характер, дополняющий выводы международных аудиторов».
Аудит – такая деятельность, где особенно важна репутация, создать с нуля национального игрока, которому будут доверять все, сложно, указывает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Это как с финансовым аудитом – несмотря на ухудшение отношений с Западом, за редким исключением отчетность крупнейших российских компаний аудирует большая четверка. Если исключить дальнейшую автаркизацию российской экономики, необходимости в создании национального игрока нет, но она может появиться, если все пойдет по пути еще большего ухудшения международных отношений, новых серьезных санкций и т. д.». Не факт, что нефтяники будут приветствовать создание национального игрока: если его услуги станут обязательными, это может увеличить издержки, аудит придется проходить сразу у двух компаний, заключает он.
По мере замещения иностранных аудиторов российскими расходы недропользователей будут сокращаться, возражает Выгон.
Представители Минприроды, «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», DeGolyer & MacNaughton не ответили на запросы «Ведомостей». Связаться с Miller & Lents не удалось.