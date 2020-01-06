Как биометрия может помочь онлайн-ритейлерам

Дети хотят подарков

Не стоит забывать, что благодаря таким современным технологиям, как голосовой помощник Alexa от Amazon, онлайн-заказы могут делать даже маленькие дети, пишет The Wall Street Journal. Причем они могут неполностью отдавать себе отчет в своих действиях и заказывать сразу много игрушек. Если родители не установили ПИН-код или не успели вовремя отменить заказ, им это может влететь в копеечку. Например, одна пятилетняя девочка заказала на Amazon через планшет своей матери игрушки примерно на $300, которые компания доставила до прихода ее родителей домой. Те в итоге решили не возвращать их, а постепенно дарить в течение года. Другой пятилетний ребенок пытался заказать через умную колонку Amazon Echo электромобиль Tesla, но, к его разочарованию, Amazon прислал штаны для бега под брендом Tesla.