Как биометрия может помочь онлайн-ритейлерам
Совершать покупки в интернете становится все проще. Это выгодно онлайн-ритейлерам, ведь почти 40% трат приходится на импульсные покупки, по данным Invesp. В то же время им нужно верифицировать личность покупателей. Но любые барьеры для совершения транзакций представляют риск. Согласно Statista, каждый третий американец отказывается от онлайн-покупки, если нужно заново вводить платежные данные.
Возможным решением проблемы может стать использование биометрических данных, пишет Financial Times. Сканирование отпечатков пальцев или лиц не только позволяет относительно быстро подтверждать платежи, но и обеспечивает более надежную защиту, чем пароли.
В Великобритании 48% пользователей, чьи смартфоны позволяют расплачиваться с помощью отпечатков пальцев, использовали эту функцию в 2018 г., выявило исследование Deloitte. Годом ранее их было только 35%. По прогнозам Acuity Market Intelligence, к 2022 г. биометрия будет использоваться для подтверждения 1 трлн транзакций в год.
Европейское банковское управление (EBA) в июне прояснило приемлемые способы верификации онлайн-платежей, включив в них все биометрические методы. Ожидается, что требования вступят в силу к концу 2020 г. Британский банк NatWest вместе с Mastercard выпустил в октябре первую в Великобритании кредитную карту, операции по которой подтверждаются сканированием отпечатков пальцев. Visa тестирует аналогичную карту с Bank of Cyprus.
Дети хотят подарков
Не стоит забывать, что благодаря таким современным технологиям, как голосовой помощник Alexa от Amazon, онлайн-заказы могут делать даже маленькие дети, пишет The Wall Street Journal. Причем они могут неполностью отдавать себе отчет в своих действиях и заказывать сразу много игрушек. Если родители не установили ПИН-код или не успели вовремя отменить заказ, им это может влететь в копеечку. Например, одна пятилетняя девочка заказала на Amazon через планшет своей матери игрушки примерно на $300, которые компания доставила до прихода ее родителей домой. Те в итоге решили не возвращать их, а постепенно дарить в течение года. Другой пятилетний ребенок пытался заказать через умную колонку Amazon Echo электромобиль Tesla, но, к его разочарованию, Amazon прислал штаны для бега под брендом Tesla.
Сканирование отпечатков пальцев – самый популярный биометрический метод, но он не обеспечивает полной защиты, отмечает FT. Специалисты Инженерной школы Тэндона при Нью-Йоркском университете с помощью машинного обучения разработали технологию DeepMasterPrints. Она обманывает сканеры, генерируя фейковый отпечаток, похожий на отпечатки сразу многих людей. Также в 2014 г. хакер показал, как по нескольким фотографиям с высоким разрешением воссоздать отпечатки пальцев тогдашнего министра обороны Германии Урсулы фон дер Лейен (сейчас она – председатель Еврокомиссии).
Главной угрозой биометрической идентификации являются дипфейки, считает Дин Николлз из стартапа Jumio, занимающегося распознаванием лиц. Технология deepfake позволяет подделывать голоса и изображения людей, которые трудно отличить от настоящих. Она уже используется в Голливуде для «омоложения» актеров. По словам Николлза, дипфейки могут обманывать системы распознавания лиц и голоса.
Кроме того, существует риск кражи биометрических данных. Это означает, что ответственность за сохранность информации ляжет прежде всего на онлайн-ритейлеров, банки и платежные системы, а не на потребителей. «При биометрической верификации у людей не будет паролей, поэтому их нельзя будет получить обманным путем», – приводит FT слова Макдугалла из Stripe.