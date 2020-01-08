На Ближний Восток придется лететь дольше
Ростуризм рекомендовал российским туроператорам своевременно оповещать туристов об изменениях в авиарейсах. Сегодня утром Росавиация в телеграмме авиаперевозчикам рекомендовала российским авиакомпаниям не рисковать и не совершать полетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.
Организованных туров в Иран не существует, говорит представитель Ростуризма, хотя отдельные самостоятельные туристы там могут быть. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Иране могут находится несколько десятков российских туристов, в основном самостоятельных или путешествующих в составе небольших корпоративных групп.
Облет касается в основном рейсов в Дубай и Шарджу и обратно, говорит топ-менеджер российской авиакомпании. Эти города – основные для приема туристов, собравшихся отдыхать в ОАЭ, также в этих городах могут делать пересадки и туристы, летящие в страны Юго-Восточной Азии, на Мальдивы и на Карибы, а также, возможно, в США и Австралию, перечисляет топ-менеджер крупного российского туроператора. Никаких доплат с туристов за изменение маршрута полета никто требовать не будет, уверен он.
Российские авиакомпании уже объявили об увеличении продолжительности рейсов.
Полетное время авиакомпании «Россия» из Москвы в Гоа увеличится на 16 минут, рейса Санкт-Петербург – Шарджа – на 1 час 42 минуты со стандартных 5 часов 37 минут из-за дозаправки в Сочи, рейс Екатеринбург – Шарджа увеличится на 1 час 21 минуту.
О разработке альтернативных маршрутов сообщали в «Аэрофлоте» и «Победе».
Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара американского беспилотника по окрестностям аэропорта Багдада в ночь на 3 января – погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, сообщает ТАСС. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, – базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.
8 января авиалайнер Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», на борту которого находились около 180 пассажиров и членов экипажа, потерпел катастрофу вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Украинское МВД сообщило, что все находившиеся на борту люди погибли.