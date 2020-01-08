Бизнес

На Ближний Восток придется лететь дольше

Авиакомпании меняют маршруты из-за обострения ситуации вокруг Ирана
Татьяна Романова
Облет касается в основном рейсов в Дубай (на фото) и Шарджу и обратно. Эти города – основные для приема туристов, собравшихся отдыхать в ОАЭ /Pixabey

Ростуризм рекомендовал российским туроператорам своевременно оповещать туристов об изменениях в авиарейсах. Сегодня утром Росавиация в телеграмме авиаперевозчикам рекомендовала российским авиакомпаниям не рисковать и не совершать полетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

Организованных туров в Иран не существует, говорит представитель Ростуризма, хотя отдельные самостоятельные туристы там могут быть. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Иране могут находится несколько десятков российских туристов, в основном самостоятельных или путешествующих в составе небольших корпоративных групп.

Облет касается в основном рейсов в Дубай и Шарджу и обратно, говорит топ-менеджер российской авиакомпании. Эти города – основные для приема туристов, собравшихся отдыхать в ОАЭ, также в этих городах могут делать пересадки и туристы, летящие в страны Юго-Восточной Азии, на Мальдивы и на Карибы, а также, возможно, в США и Австралию, перечисляет топ-менеджер крупного российского туроператора. Никаких доплат с туристов за изменение маршрута полета никто требовать не будет, уверен он.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над странами Персидского залива

Такую телеграмму власти направили перевозчикам после крушения самолета авиалиний Украины
Бизнес

Российские авиакомпании уже объявили об увеличении продолжительности рейсов.

Полетное время авиакомпании «Россия» из Москвы в Гоа увеличится на 16 минут, рейса Санкт-Петербург – Шарджа – на 1 час 42 минуты со стандартных 5 часов 37 минут из-за дозаправки в Сочи, рейс Екатеринбург – Шарджа увеличится на 1 час 21 минуту.

О разработке альтернативных маршрутов сообщали в «Аэрофлоте» и «Победе».

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара американского беспилотника по окрестностям аэропорта Багдада в ночь на 3 января – погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, сообщает ТАСС. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, – базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

8 января авиалайнер Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», на борту которого находились около 180 пассажиров и членов экипажа, потерпел катастрофу вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Украинское МВД сообщило, что все находившиеся на борту люди погибли.

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