На Ближний Восток придется лететь дольше

Облет касается в основном рейсов в Дубай и Шарджу и обратно, говорит топ-менеджер российской авиакомпании. Эти города – основные для приема туристов, собравшихся отдыхать в ОАЭ, также в этих городах могут делать пересадки и туристы, летящие в страны Юго-Восточной Азии, на Мальдивы и на Карибы, а также, возможно, в США и Австралию, перечисляет топ-менеджер крупного российского туроператора. Никаких доплат с туристов за изменение маршрута полета никто требовать не будет, уверен он.