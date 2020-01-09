В лидеры продаж новогодних турпутевок вырвалась Турция

Дело в снижении цен на бюджетные туры раннего бронирования, объяснила Ломидзе. Средняя цена туров на Новый год практически на всех экзотических направлениях была, по ее данным, 75 000 — 80 000 руб на человека (7 дней, отель 3* с завтраком или питанием «все включено»). Туры в Европу на 5-6 дней с подобными условиями стоили 80 000 — 90 000 руб. Для новогодних поездок это довольно дешево, указывает эксперт: последние десять лет средняя цена новогодних туров стартовала от 1600-1800 евро на человека.