В лидеры продаж новогодних турпутевок вырвалась Турция
Новогодние каникулы в 2020-м году для продавцов туров за рубеж стали лучше прошлогодних. Картина почти сенсационная, удивляется исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе: вопреки общеэкономической ситуации спрос на новогодние туры вырос в среднем на 10%, а на некоторых массовых направлениях — и на 50% по сравнению с прошлыми новогодними каникулами.
В бронированиях на период 25 декабря 2019 г. — 12 января 2020 г. на зарубежные направления пришлось 67%, на внутренние — 33%, сообщил представитель системы бронирований Ostrovok.
Дело в снижении цен на бюджетные туры раннего бронирования, объяснила Ломидзе. Средняя цена туров на Новый год практически на всех экзотических направлениях была, по ее данным, 75 000 — 80 000 руб на человека (7 дней, отель 3* с завтраком или питанием «все включено»). Туры в Европу на 5-6 дней с подобными условиями стоили 80 000 — 90 000 руб. Для новогодних поездок это довольно дешево, указывает эксперт: последние десять лет средняя цена новогодних туров стартовала от 1600-1800 евро на человека.