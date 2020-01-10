Белоруссия ввела экологический налог на транспортировку нефти

В 2020 г. Белоруссия планировала на 16,6% увеличить тарифы на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам, сообщала в декабре 2019 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Против предложенного Белоруссией повышения тарифов выступала «Транснефть». «[Предложенное повышение] значительно выше предполагаемых величин после повышения тарифов летом и не подтверждено расчетами», – говорил советник президента «Транснефти» Игорь Демин (цитата по «Интерфаксу»). Если транспортные компании стран не достигнут договоренности, тарифные органы обеих стран должны проиндексировать тарифы до 15 января 2020 г. на 3,8–6,8%, полагала ФАС. Представитель службы сообщил, что совещание по утверждению тарифов на 2020 г. назначено на 13 января.