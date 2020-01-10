Белоруссия ввела экологический налог на транспортировку нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами – 50% от прибыли компаний. Об этом сообщило Белорусское телеграфное агентство со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.
Полученные деньги станут источником средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе и других непредвиденных ситуаций, связанных с транспортировкой нефти и нефтепродуктов.
В 2018 г. общая прибыль белорусских операторов магистральных трубопроводов «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» (в 2019 г. слилась с «Гомельтранснефть Дружба», принадлежащим «Белнефтехиму») составила 233,7 млн белорусских рублей (11 января ЦБ установил официальный курс белорусского рубля 28,9 руб.). Таким образом, сумма уплаченного экологического налога может составить около 3,4 млрд руб.
Белоруссия может попытаться использовать введение нового налога для повышения тарифов на транзит российской нефти, считает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Дополнительный налог не превысит нескольких десятков миллионов долларов, это не много для российской нефтяной отрасли, но даже его еще нужно как-то «повесить» на нефтяные компании».
В 2020 г. Белоруссия планировала на 16,6% увеличить тарифы на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам, сообщала в декабре 2019 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Против предложенного Белоруссией повышения тарифов выступала «Транснефть». «[Предложенное повышение] значительно выше предполагаемых величин после повышения тарифов летом и не подтверждено расчетами», – говорил советник президента «Транснефти» Игорь Демин (цитата по «Интерфаксу»). Если транспортные компании стран не достигнут договоренности, тарифные органы обеих стран должны проиндексировать тарифы до 15 января 2020 г. на 3,8–6,8%, полагала ФАС. Представитель службы сообщил, что совещание по утверждению тарифов на 2020 г. назначено на 13 января.
Белоруссия предлагала повысить тариф на 21,7%, чтобы компенсировать потери «Гомельтранснефть Дружба» из-за попадания в белорусскую магистральную трубопроводную систему загрязненной российской нефти. Но Российская сторона согласилась поднять тарифы только на 3,7% с 1 сентября 2019 г.
С 1 января 2020 г. российские компании прекратили поставку нефти в Белоруссию. Они не смогли заключить контракты с государственным «Белнефтехимом» из-за разногласий в цене. Последние насколько лет белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) покупали нефть на условиях, сопоставимых с условиями для российских независимых НПЗ, т. е. экспортная альтернатива плюс небольшая премия. Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их.
Белорусская сторона настаивала на отмене премии – и добилась своего. 4 января поставки возобновились на этих условиях. Поставляют сырье нефтяные компании «Русснефть» и «Нефтиса», входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Человек, знакомый с ходом переговоров, рассказал «Ведомостям», что в январе они планируют поставить в республику 650 000 т сырья по трубопроводу и 100 000 т – железнодорожным транспортом.
Вряд ли введение экологического налога в период переговоров – простое совпадение, считает Маринченко: «Таким образом Минск пытается улучшить свою переговорную позицию и частично компенсировать выпадающие доходы от переработки российской нефти».
«Ведомости» ожидают комментарии представителей «Транснефти», «Белнефтехима», Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии и Минэнерго России.