Роспотребнадзор не готов отпустить контроль за приготовлением еды в кафе

Роспотребнадзор представил доработанную версию СанПиНов для заведений общественного питания. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердили три участника последнего совещания рабочей группы по документу. Сократить количество «необоснованно завышенных» требований к российскому бизнесу еще год назад распорядился премьер-министр Дмитрий Медведев. Пилотной отраслью должен стать общепит. Сейчас отрасль работает по документу, писавшемуся еще в первой половине прошлого века. Например, он гласит, что для яиц должно быть три помещения – в одном хранить, в другом мыть, в третьем бить. Овощи и зелень следует мыть в уксусном растворе, а посуду – мыть ветошью.